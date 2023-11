– Az 1970-es években komoly sport- és kulturális élet volt a városban, hála a főiskolának, ahová szép számmal jártak labdarúgók, kosarasok és táncosok is – tudtuk meg Samu Ferenctől, aki igazi motorja volt az idei találkozónak. Az első összejövetelt 1997-ben szervezték meg Körmenden, az azóta már bezárt Halászcsárdában. Utána még párszor találkoztak nemcsak Körmenden, Keszthelyen is. Idén szép számmal jöttek össze az egyik belvárosi étteremben, ahol közös ebéd mellett a régi szép idők emlékeit idézték, sőt korabeli felvételeket is megtekintettek videókazettáról. – A résztvevők szinte mind hetven év körül járnak, örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, remélem, lesz folytatás – zárta szavait a főszervező.