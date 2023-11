Hagyományteremtő szándékkel született meg a kárpátaljai magyaroknak (is) szóló szentmise ötlete - mondta Jakab Bálint szombathelyi református lelkész, aki úgy látja: az új életfeltételek megteremtése mellett a lelki közösségre is szükségük lehet az érintetteknek. -Sokan otthon hagyták szüleiket, a háziállatokat, a temetőt, az életük munkáját. Ők nem jókedvükből jöttek, és a nehézségek ellenére is kitartottak mindaddig, amíg a férfiakat be nem hívták a háborúba. Kárpátaljáért bármikor meghalnának, de ez a háború nem az ő háborújuk.

Zán-Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke lapunknak arról beszélt: a borús helyzet ellenére biztatják a családokat a gyermekáldásért való könyörgésre, a hazatérésre, és biztatjuk őket: tartsanak ki. - Reméljük, hogy a háborúnak hamarosan vége lesz: nem tudjuk mikor, de minden nappal közelebb vagyunk hozzá. Bízunk benne, hogy a fiatalok hazatérnek az idősekhez, az édesapák a családtagjaikhoz, és újra egész élete lehet a kárpátaljai magyar közösségeknek - fogalmazott.

Elmondta: hálás érte, hogy az ottani lelkipásztorok, hitoktatók mind a helyükön maradtak. - Azt szoktam mondani, hogy a bátrak eljöttek és vállalták, hogy egy sokszor idegen helyzetben próbálnak túlélni, de a még bátrabbak ott maradtak és a háború árnyékában küzdenek a megmaradásért, és azért, hogy legyen Kárpátalján magyar jövő. Bízunk, reménykedünk Isten hatalmában - fűzte hozzá.