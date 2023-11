Úgy is mondhatnánk, hogy „Szauer-versek az életünkben” – mert ott vannak, minden pillanatban, ha egyszer is olvastuk őket, észrevétlenül velünk maradnak. Mint egy fölragyogó érzés, érzés, egy váratlanul pontosan, tisztán megragadott sejtés. Például ez a négy Szauer-sor, az Életünk folyóirat 2023/2. számából, a 76. oldalról: „Csak villámláskor látszik / a templom, az út, az erdő, / e pillanatnyi fényben / a lélek oly veszendő.” Szauer Ágoston úgy rejtőzködik, hogy nem rejtőzködik: hosszú évek óta gimnazistákat tanít, finom derűvel szórja az irodalom kincseit. És mégis rejtőzködő: verseiben, prózájában ezer alakot ölt (néha az az ember érzése, hogy álnév a Szauer Ágoston is – pedig nem). Ha már születésnap: 1963 októberében született, vagyis hatvanéves. A szám nem értelmezhető – például azért sem, mert költőként kezdettől magas izzású, míves költészet az övé. Nincs kora – akár a verseinek.