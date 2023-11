Bedő Imre volt a Szombathelyi Polgári Esték vendége a Megyeháza dísztermében. Dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnökének köszöntő szavai után a Férfiak klubjának alapítója Válságban is boldognak lenni címmel tartott előadást. Az identitás fontosságáról, a mércék gyűjteményéről, az azokhoz való ragaszkodásról és a családon belüli példamutatásról is beszélt Bedő Imre. Rámutatott arra is, miért fontos megőrizni a zsinórmértéket: a család egységét apa, anya és gyerekek adják.