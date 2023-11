A Lomilottó pályázata az "önkormányzati innovációk" témakör 2. helyezettje lett Gödöllő Önkormányzata "Pedibusz" nevű pályázata mögött. A pályázat prezentációját Básthy Béla polgármester mutatta be és a díjat is ő vette át Schmidt Jenőtől, a TÖOSZ elnökétől. A szakmai zsűri nagyra értékelte a kőszegi Lomilottó játékot, amely az önkormányzati, vállalati és lakossági szférák együttműködésben valósul meg, az önkormányzat számára költséget takarít meg, könnyen adaptálható, környezettudatos szemléletformáló hatású és sok embert ér el. A kőszegi pályázat a 2. helyezés mellett a Munipolis kommunikációs hálózat innovációs különdíját is elnyerte. Básthy Béla megköszönte az együttműködést az önkormányzat partnereinek, akik nélkül a Lomilottó program nem működhetne. Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető társaságában köszönetet mondott a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékkezelési Nonprofit Kft. (STKH Kft.) részéről a Kosztka László vezérigazgató megbízásából jelen lévő Ipkovich Ákos telepvezetőnek, a kőszegi Tesco Áruházat képviselő Erényi Péter áruházvezetőnek és Mersich Mátyásnak, a Hétforrás-Coop Zrt. vezérigazgatójának.