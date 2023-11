Biczó Zoltán 1960-ban látta meg a napvilágot, gyermekkorát Szőcén töltötte. Édesanyja a helyi iskolában volt tanítónő, ezért nem volt idegen számára a tanítás gondolata. A szőcei általános iskola után a körmendi Kölcsey-gimnáziumba járt, majd a szombathelyi Tanárképző Főiskola hallgatója lett. Tanítói gyakorlatát a körmendi Somogyi Béla Általános Iskolában végezte, majd a katafai iskolában tanított egy évig. 1982-ben kötött házasságot feleségével, Gyöngyivel, aki őrimagyarósdi származású és szintén a tanítói pályát választotta. A Biczó házaspár 1983- ban került Viszákra, hogy a felújított iskolában tanítson. Zoltán lett a délelőtti tanító, Gyöngyi a napközis. Az iskola melletti szolgálati lakásba költöztek, 1984-ben megszületett fiuk, Zoltán. Biczó tanító és felesége nagy lelkesedéssel és szorgalommal dolgoztak, az egy tantermes iskolában gondozott, meleg és családias környezet várta a gyerekeket.

A pedagógus házaspárt hivatástudat, türelem, a gyerekekkel való jóindulatú és szívélyes bánásmód jellemezte, így a falu lakossága szerette, megbecsülte mindkettőjüket. Rengeteg helyi és környékbeli család őrzi annak a szeretetteljes légkörnek a hangulatát és emlékét, amelyet Biczó tanító bácsi és Gyöngyi néni biztosított nap mint nap. A viszáki iskola igazi kis közösség volt, az ünnepségek és kirándulások sokak számára emlékezetesek. A házaspár a viszáki évek alatt nem csak az iskola életének volt nélkülözhetetlen szereplője, hanem a falu közösségi életének is. Mindketten igazi vezéregyéniségek voltak a viszáki kulturális, közösségi és sportéletben. A születések számának csökkenése a viszáki iskola sorsát is megpecsételte, így 2015-ben elkerülhetetlenné vált a bezárása. A házaspár ezt követően Őrimagyarósdra költözött, Gyöngyi néni szülői házába.

Forrás: Szendi Péter

Tanító Zoli –a helyiek a mai napig így nevezik Biczó Zoltánt – egy ideig a Viszáki Sportegyesület elnöki posztját is betöltötte, jó szervezőképessége, tettrekészsége és futballszeretete is nagy mértékben hozzájárult, hogy ebben az időszakban igazán eredményesen szerepelt a helyi focicsapat. Gyöngyi néni – mondhatni ebben a tekintetben is méltó társként – szintén nagy ambícióval vállalt szerepet a falu kulturális életben. Vezetése alatt a viszáki asszonykórus számos sikeres fellépéssel örvendeztette meg a közönséget. A Biczó házaspár 32 évet töltött Viszákon, Zoli tanító bácsi jelenleg a nádasdi általános iskolában tanít.

Zoltán fiuk – aki szintén a pedagógus pályát választotta – két unokával örvendeztette meg szüleit, a velük való időtöltés nagy boldogságot jelent a nagypapa számára, aki szabadidejében méhészkedéssel is foglalkozik. Ha ideje engedi, a mai napig ellátogat falusi focimeccsekre, valamint kosárlabda-mérkőzésekre, mivel a sport iránti szenvedélye a mai napig megmaradt. Avas József, Viszák polgármestere Mikola Sándor fizikus, pedagógus szavait idézte a díszpolgári cím átadásakor. – Az igazi tanár nem csak hivatalnok, aki hivatalos teendőit elvégzi, hanem lelkipásztor is, akitől mindenki elvárja, hogy a reá bízott lelkekkel törődjék, a kultúra harcosa is, akitől mindenki elvárja, hogy a kulturális haladás érdekében önként és ingyen dolgozzék és végül művész is, aki örökösen gondolatokkal foglalkozik. – Úgy gondolom, ez az idézet mélyen tükrözi azt a szellemiséget és elkötelezettséget, ami Tanító Zoli bácsit jellemzi – zárta szavait a polgármester.