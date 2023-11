Megtöltötték az érdeklődők a Berzsenyi Dániel Könyvtár földszinti előadótermét kedden este: dr. habil Kalocsai Péter, az ELTE Savaria Egyetemi Központ tanszékvezető docense Éhen Gyula és a város címmel a 170 éve született városvezető sokrétű tevékenységéről, újságíróként, várospolitikusként elért eredményeiről is beszélt. Éhen Gyula volt Szombathely történetében az első, aki a gyermekvédelemmel foglalkozott – erre is felhívta a figyelmet dr. habil Kalocsai Péter, aki a várospolitikus munkásokkal kapcsolatos gondolatait is megosztotta hallgatóságával.