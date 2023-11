Az est betekintést nyújt nemcsak Vép, hanem a vármegye és Magyarország múltjának egy sokak által ismert időszakába: a középkorról és az 1442-ben Erdődön született, 1521-ben Esztergomban meghalt Bakóc Tamás dominikánus pap, bíboros, győri, majd egri püspök, végül esztergomi érsek, névleges konstantinápolyi pátriárkatevékenységéről ad át ismereteket népszerű formában.

Köszöntőt mond Dömötör Gábor alpolgármester, a helyi értéktár bizottság elnöke. Horváth Richárd történész, a Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa Erdődi Bakóc Tamás – Egy politikusi-főpapi karrier a középkor végén címmel tart előadást a befolyásos főpapról, államférfiről, a magyarországi reneszánsz jellegzetes alakjáról, aki pápajelölt is volt. Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke és Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas vármegyei igazgatója a 100 x szép Vas vármegye című 2023-as könyvet mutatja be. A programon részt vesz gróf Erdődy László is.