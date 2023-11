A GYSEV Zrt. közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a több jelentős változás is ételbe lép a 2023/24. évi közforgalmú vasúti menetrend bevezetésével. Idén december 10-től a két személyszállítást végző vasúttársaság, a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. is áttér a járat alapú közlekedésre. A nyugat-dunántúli térségben a legfontosabb változás, hogy december 10-e után már a GYSEV Zrt. közlekedteti a személyvonatokat a 23-as számú vonalon Zalaegerszeg és Rédics, valamint a 25-ös vonalon Zalaegerszeg és Őriszentpéter/Hodos között. A továbbiakban szintén a GYSEV Zrt. közlekedteti teljes útvonalon a személyvonatokat Szombathely – Zalaegerszeg között. A Szombathely - Celldömölk szakaszokon a személyvonatok többségét a GYSEV Zrt. fogja közlekedtetni, emellett Zalaegerszeg és Nagykanizsa között is a GYSEV Zrt. közlekedteti a személyvonatokat, amelyeknél bővül és módosul a menetrendi kínálat.

Az InterCity-közlekedésben fontos változás, hogy a Sopron és Budapest közötti IC-ket a teljes szakaszon a GYSEV közlekedteti. Ugyanakkor a Budapest - Szombathely - Szentgotthárd viszonylatban közlekedő InterCityket és nemzetközi vonatokat a teljes szakaszon a MÁV-START Zrt. fogja közlekedtetni. Szintén a MÁV-START Zrt. közlekedteti a járatokat a Hegyeshalom – Rajka viszonylatban, valamint a Szombathely-Pécs között közlekedő PANNONIA Interrégió vonatok esetében is.

2023. december 10-től a GYSEV Zrt. több új vonatot is közlekedtet:

- Vasárnapi közlekedési rend napjain új InterCity vonat közlekedik Budapest–Keleti (21:15) és Sopron (23:43) között

- Új személyvonat közlekedik naponta, Sopron (21:08) és Szombathely (21:58) között

- Új személyvonat közlekedik naponta, Szombathely (12:00) és Sopron (12:51) között

- Új személyvonat közlekedik naponta, Zalaegerszeg (10:45) és Szombathely (11:49) között

- Új személyvonat közlekedik naponta, Szombathely (12:08) és Zalaegerszeg (13:15) között

- Új személyvonat közlekedik naponta, Zalaegerszeg (4:05) és Nagykanizsa (5:09) között

- Jelentősen módosul 9876 számú vonat menetrendje, 120 perccel korábban közlekedik, Zalaegerszeg indul 14:33–kor, Nagykanizsa érkezik 15:44–kor

- Új személyvonat közlekedik naponta, Nagykanizsa (16:15) és Zalaegerszeg (17:22) között

- Új személyvonat közlekedik munkanapokon, Celldömölk (16:05) és Szombathely (16:45) között

További fontos információ, hogy a Szombathely és Celldömölk, valamint a Zalaegerszeg - Őriszentpéter/Hodos között közlekedő személyvonatok esetében a megállóhelyeken feltételes megállási rendet vezet be a GYSEV Zrt.

A menetrendi változások részleteit az alábbi linken lehet elérni: 2023. december 10-én életbe lép a 2023–2024. évi belföldi közforgalmú menetrend | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.