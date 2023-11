Felkerültek a karácsonyi díszek Sárváron is - derült ki a város közösségi oldalán megosztott bejegyzésből. Az ünnepi díszkivilágítás felhelyezésében idén is a sárvári tűzoltók segédkeztek. A kandeláberek megkapták a fénydíszeket, a Kossuth tér platánfájára pedig daruskocsi segítségével rakták fel a fényfüzéreket a tűzoltók. Az adventi időszak kezdetére a Szent László templom elé betlehemi szoborcsoport épül majd, a város karácsonyfáját pedig idén is a Posta téren állítják fel. De lesz külön karácsonyfája Rábasömjénnek és a Kertvárosnak is.

Sárváron ismét, a hagyományokhoz hűen adventi rendezvénysorozattal készülnek a karácsonyra. December 2-től egészen 23-ig lesznek programok. A közös gyertyagyújtásokra szombatomként 17 órától kerül majd sor. December harmadikán pedig, ahogy már korábban beszámoltunk róla, a finn Mikulás Joulupukki érkezik a városba.