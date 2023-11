A családias hangulatú találkozón Simon Tihamér beszélt a határőrség szellemiségét idéző veterán járművekről. Mint mondta, gyűjtőszenvedélye sorállományba vonulásakor, 1996-ban kezdődött. Sokáig Ifa-gépjárművezetőként tevékenykedett a Szombathelyi Határőr Igazgatóságnál, majd leszerelése után dr. Babos Albert dandártábornok gépkocsivezetője lett.

-Örülök, hogy ez a mai nap létrejöhetett, hiszen megelevenedik a múlt. Három Ifát és egy Lada 1500-as gépjárművet hoztam a találkozóra, illetve a születésnapi köszöntésre. Utóbbi az 1970-es évek végén és 1980-as évek elején csúcskategóriás gépjárműnek számított, nem férhetett hozzá akárki, orvosoknak, pártvezetőknek, igazgatóknak volt ilyen típusú szolglálati autója. Két első generációs W50LA Ifát is bemutatok, az egyik 1985-ös, a másik 1987-es kiadás. Ezeket követte korszerűbb változatként 1988-ból az L60-as változat, ebből is hoztam egyet - mondta a gyűjtő, aki azt is elárulta, hogy a járművek 16-20 liter üzemanyagot fogyasztanak százon. Az Ifákat csapatszállításra használták, a platókra 20 személy fért fel.