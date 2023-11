A beruházást a Belügyminisztérium támogatta, de a körmendi önkormányzat is hozzájárult önerővel a felújításhoz. A két útszakasz nagyjából egy kilométer hosszú, a felújítás összesen 89 millió forintba került. Bebes István, Körmend polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy az Akác utcában is befejeződtek a munkálatok. – Az önkormányzat a továbbiakban is azon dolgozik, hogy újabb utcák felújítását lehessen elvégezni. Idővel minden sorra kerül – fogalmazott a városvezető.