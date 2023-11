Csiszár István agrármérnök, Pinkamindszent polgármestere köszöntötte a szépszámú érdeklődőt a konferencián, amelynek témája ezúttal is agrárium volt. - Tanulj a tegnapból, élj a mának, és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést - idézte a Nobel-díjas német fizikus, Albert Einstein szavait a polgármester, amellyel arra utalt, hogy fontos az egymástól való tanulás, a tapasztalatszerzés és jövő építése, hiszen az utolsó vetést az utódok, az utánunk következők aratják le.

A konferenciára 11 vármegye 26 településéről érkeztek résztvevők, akiket Vámos Zoltán, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főispánja is üdvözölt, hangsúlyozva azt, hogy az alig 180 főt számláló Pinkamindszentnek van kreativitása, együttműködéseket alakít, jól használja a szinergiákat, egyúttal arra is gondja van, hogy az agrár területre csábítsa az utánpótlást. - Az agrárium megbecsültségét növelni kell, a kormányzat rendkívül fontosnak tartja az agrárszakmával való hatékony és előremutató együtt gondolkodást - tette hozzá a főispán, majd arról is szó esett, hogy elkészült az agrár- és vidékfejlesztési terv a következő évre vonatkozóan: csaknem 2900 milliárd forintnyi támogatásra pályázhatnak a gazdálkodók. Ez a forrás elegendő a hozzáadott érték növeléséhez, a magyar élelmiszer-termelés fenntarthatóságának erősítéséhez, a hazai gazdaság- és vidékfejlesztési célok megvalósításához, valamint az uniós zöldelvárások egyidejű teljesítéséhez is.

A Pinka menti Agrár Konferencián az idén első alkalommal kértek fel diákokat előadásra. Kőhalmi Noémi és Kovács Lili Önellátás a 21. században címmel tartott előadást, mindketten családi gazdaságukat mutatták be a jelenlévőknek. Pál Zsanka a lovas parasport magyarországi helyzetéről beszélt, Dr. Mentes Katalin, a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhelyettese pedig a középfokú mezőgazdasági szakképzés kihívásairól tartott előadást, felhívva a figyelmet a duális képzésről való párbeszédre.

Dr. Borbély Csaba egyetemi docens, a konferencia moderátora kiemelte: az elmúlt pár év - különösen a Covid-időszak - bebizonyította, hogy vannak olyan szakmák, amelyekre minden körülmények között szükség van. Ilyenek az agráriumban és az élelmiszeriparban dolgozó szakemberek.

A konferencia második részében szó esett a hatékony takarmányozásról, a tömegtakarmányozás-biztonság növelésének lehetséges módjairól, valamint a tejelő tehenészetekben alkalmazható precíziós eljárásokról.