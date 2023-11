Két edzőváltás is történt a napokban az NB I.-es futsalbajnokságban. Az újonc Maglód és Somogyi Gábor vezetőedző útjai közös megegyezéssel elváltak. A tréner nyáron vette át a Maglód irányítását, a rajt jól sikerült, az utóbbi időszak sikertelensége azonban edzőváltást eredményezett – a Maglód csak 10. a 12 csapatos tabellán. Az Aramisnál is az edzőváltás mellett döntött a klubvezetés, szintén közös megegyezéssel. Tánczos Tibor hos - szú évek óta a budaörsiek kötelékébe tartozott, különböző feladatok után a nyáron lett vezetőedző – most távozik a kispadról. Az Aramis hektikusan teljesített eddig, váratlan vereségek és bravúros győzelmek után 8. a tabellán.