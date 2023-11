Szociális hét 49 perce

Góg Anikó a fizikai hacuka fontosságáról, elhatározásról, buktatókról - fotók, videó

Küldetésünket, céljainkat csak úgy érhetjük el, ha a fizikai hacuka is rendben van – erről is beszélt Góg Anikó olimpikon, személyi edző a Szociális hét részeként tartott előadásán szerdán a szombathelyi városházán. A Krézi-videóiról is ismert triatlonista a tőle megszokott humorral inspirált testedzésre, mozgásra, aktív életmódra.

Forrás: Cseh Gábor Fotó: © Cseh Gábor

Az egészség, a terhelhetőség és a fittség megőrzésére bátorította a Szociális hét résztvevőit Góg Anikó a szombathelyi városházán. Bármi lehet a célod az életben – felneveld a gyerekeidet, a karrieredben előbbre lépj, egy közösség aktív tagjai legyél –, de egyiket sem fogod tudni beteljesíteni, ha mindeközben te magad nem vagy jól – mutatott rá a „fizikai hacuka” fontosságára a Krézi-videóiról is ismert személyi edző. Nem véletlenül választották az előadás mottójának azt a gondolatát: „Segíteni másokon úgy tudsz, ha mindenekelőtt Te rendben vagy”.

Góg Anikó tartott előadást Fotók: Cseh Gábor

Két és félmillióan küzdenek valamilyen krónikus betegséggel Magyarországon, ezek egyben a vezető halálozási okok is. Ide sorolandók a szív- és érrendszeri, a hormonális, az emésztőrendszeri, a mozgásszervi vagy éppen az idegrendszeri problémák is, amik jelentős mértékben életmódunkra vezethetők vissza – hívta fel a figyelmet Góg Anikó. - Mozgással a krónikus betegségek megelőzhetők, enyhíthetők, visszafordíthatók, és nem csupán a felszínt kapargatom – hangsúlyozta a személyi edző, aki hatásosan érzékeltette: ebben a kérdésben megkerülhetetlen saját felelősségünk, elhatározásunk, önmagunkkal való szembenézésünk. A tükör előtt meztelenül megállni, és kimondani: innen indulunk… Nagy derültséget váltott ki, amikor az olimpikon arról beszélt: nem kell listába szedni saját rossz szokásainkat, azt mindenki jól tudja. Komoly elhatározás, és nem hirtelen felindulásból tett fogadalom kell ahhoz, hogy az egészségünkre káros napi rutinok helyét új, testünk jólétének megóvását szolgáló cselekvések váltsák fel. A buktatók sora hosszú: a látszólagos eredménytelenségtől kezdve az önmagunkba vetett hit és a motiváció hiányán át a stressz miatti idegrendszeri fáradságig sok oka lehet az elakadásnak, hogy végül miért maradunk a mozgásszegény életmódnál. Pedig testünk mindenre reagál, ami hatásként éri: a mozgás és az inaktivitás is hatás. Ha nem terheljük csontjainkat, izmainkat, akkor azok elkezdenek „leépülni”. Éppen ezért érdemes meglátni a folyamatot: öt éve mit bírtam, most hol tartok, s ez alapján öt év múlva hova juthatok. Jelentősége lehet a kardio-, az erősítő edzésnek, a nyújtásnak, s akár egy pár perces sétának is – mutatott rá Góg Anikó, aki előadása végén pár gyakorlatot végeztetett a jelenlévőkkel, bizonyítva: a sok ülés után a mozgásnak milyen jó hatása van testünkre.

