Meghitt videóval segíti az ünnepi időszakra hangolódást közösségi oldalán Kondora István, Sárvár polgármestere. Ahogy arról beszámoltunk, a múlt héten a város karácsonyfája is megérkezett Sárvárra és lassan elnyeri teljes ünnepi pompáját a vásárnak idén is helyt adó Posta tér is. A vásár és az adventi programok december elsejétől, péntektől indulnak a vasi kisvárosban. Senki ne feledje, idén a Mikulás is a Sárvárra látogat..