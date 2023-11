A vádlott 2022 szeptemberében egy nyerges vontatóból és a hozzá kapcsolt félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel közlekedett a büki kft. telephelyén, a járműforgalom számára kialakított úttesten. A kft. munkavédelmi szabályzata alapján a gyár egész területén a KRESZ szabályai érvényesek, a sebességhatár általánosan maximum 20 km/h. A vádlott által igénybe vett út mellett a gyalogosok közlekedésére csőkorláttal elválasztott járda van kialakítva, melyet az épület végénél útburkolati jellel jelölt gyalogosátkelőhelyként vezettek át az úttesten.

A balesetkor a vádlott járműszerelvényével az útkereszteződésnél megállt, majd az útkereszteződés távolabbi oldalán elhelyezett, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék sárga jelzésekor jobbra tartva úgy kanyarodott be az útkereszteződésbe, hogy nem észlelte: a gyalogos-átkelőhelyen átsétált a sértett, akit elütött, majd – mivel nem észlelte az elütést – még mintegy 25 métert vonszolta. A bíróság úgy ítélte meg, a vádlott a sértettet láthatta volna, a járművet akár meg is állíthatta volna, ha észleli a gyalogost. A balesetben a sértett olyan durva sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A vádlott az előkészítő ülésen teljes körű beismerő vallomást tett, melyet a bíróság elfogadott. Az ítéletet az ügyész, valamint a vádlott és védője is tudomásul vette, így a döntés jogerős – tájékoztat közleményében a Szombathelyi Törvényszék.