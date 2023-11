A győri Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata számos rendezvénnyel támogatja a színes hallgatói életet: a Gólyahét, Gólya- és Öregdiák Bál, valamint a Széchenyi Egyetemi Napok mellett a hagyományos bográcsok és szak-, valamint karestélyek biztosítják az ismerkedési és szórakozási lehetőséget a hallgatók számára. Az évek óta állandó portfólió tavaly egy merőben új eseménysorozattal bővült, amely meghonosította az egyetemen eddig előzmény nélküli, ám a pubok világát már meghódító kvízestek műfaját.

„Az esemény története a Hallgatói Önkormányzat tavaly tavaszi vezetőképző táborában indult, ahol a rendezvényes szekcióban ötleteltünk, milyen új programokat tudnánk elképzelni a következő évben. Akkor született meg többek között a hallgatói kvízest koncepciója. Kérdeztem a szekciótagokat, illetve ismerőseimet, kinek lenne kedve ezt felkarolni, és lettünk tizenheten. A Hallgatói Önkormányzat is támogatott minket, így tavaly ősszel elrajtolhattunk” – idézte fel a kezdeteket Farkas Bence mérnökinformatikus hallgató, a rendezvény ötletgazdája és főszervezője, aki szerint sikerük titka az, hogy eltértek a korábban bevált sablonoktól.

„A bográcsok és karestélyek mellett mindig akadt egy-egy új programpont a Kari Napokon vagy Gólyahéten. Egy visszatérő, állandó rendezvénytípus viszont nem alakult ki, holott a hallgatók vágynak a játékosabb rendezvényekre, ahol a barátaikkal csapatokban vetélkedhetnek egymással, és közben a kreativitásukat is kiélhetik. A kvízesttel olyanokat is meg tudtunk szólítani, akik egyébként a hagyományos rendezvényeinket kevésbé kedvelik. Kockáztattunk kicsit, de az újdonság nagy erővel hatott a közönségre, ennek köszönhető, hogy ez a program ennyire népszerű lett” – tette hozzá a főszervező.

A kvízestek formátuma nagyon hasonló a kocsmakvízekéhez, számos ponton mégis markáns vonásokkal tér el tőle. A szervezők ügyeltek rá, hogy az ismert alapelemekből – például anagramma szójátékok, zenefelismerés, feleletválasztós Kahoot-kvízek – teljesen eredeti tartalmat gyúrjanak össze, sőt saját feladattípusokat is összeállítottak. Csakugyan a SZE quiz night sajátossága, hogy a csapatok – amennyiben szeretnének – egy legfeljebb háromperces videót is bemutathatnak az aktuális tematikához kapcsolódóan.

„Eleinte merítettünk ihletet innen-onnan, de az első kvízünk óta ezekre rá sem néztünk, kizárólag saját kútfőre hagyatkoztunk. A feladatokat közösen találjuk ki, mindenki előáll valamivel. Ezután megírjuk az esték forgatókönyvét, majd összeülünk a szervezőkkel, és közösen ki is próbáljuk az egészet. A feladatok nehézségét is itt szoktuk finomhangolni, de olyan még nem volt, hogy valami fennakadt a rostán, mert túlságosan izzasztó. Úgy vagyunk vele, hogy törjék csak a fejüket a játékosok, ilyen is kell. Eddig szerencsére nem tapasztaltuk, hogy egy fejtörőnk mindenkin kifogott volna” – folytatta Farkas Bence.

A rendezvény állandó helyszíne a K0 konferenciaterem – ahol akár 14 csapat is kényelmesen elfér –, de adott már otthont a játéknak a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub nagyterme, illetve tartottak már kávéról szóló tematikus kvízestet a UNI by the Rusty Coffee-ban is. Ha már a tematika szóba került: a havonta jelentkező rendezvénysorozat érintett már olyan popkulturális jelenségeket, mint a Marvel vs. DC univerzum vagy a Halloween, de általánosabb témákat is feldolgoztak már a sport, a történelem vagy legutóbb a gasztronómia képében.

Az egyes estek első három helyezettje értékes nyereményekkel is gazdagodik – többek között a Jägermeister és a webjatekbolt.hu támogatásának köszönhetően. Miután sokszor ugyanazok a csapatok indulnak hónapról hónapra, a kvízestek sorozata felfogható bajnokságként is, a legjobbaknak pedig a szemeszter végén serleg és oklevél is jár.

„Mi sem gondoltuk, hogy ennyien fognak érdeklődni, én személyesen is meghatódtam az első alkalom után” – vallotta be az informatikus hallgató. „A csapatok visszajelzésére nagyon figyelünk, mondták is, nagyon jó, amit csinálunk, ne hagyjuk abba. Mi szervezőként ugyanúgy nagyon élvezzük azt a három-négy órát, így ez természetesen extra motivációt jelentett számunkra” – fogalmazott a főszervező.

A SZE Quiz Night már a tavaly őszi első alkalommal óriási népszerűségnek örvendett, a lelkesedés pedig tavasszal sem hagyott alább, így nem is lehetett kérdés, hogy az új tanévben is folytatódik a rendezvény. A második évad első szemesztere a közepénél jár, három alkalmon már túl is vagyunk, de még legalább ennyi hátra van.