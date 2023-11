Az ablakok is beleremegtek 12 perce

Hallotta a nagy robbanásokat délután? Kiderítettük honnét jött a hang

Kedden délután 14 óra után nem sokkal két nagy robbanást is lehetett hallani Vas vármegyében. Szombathely több részén, a környező településeken és például még Balogunyomban is hallották, amibe sok helyen az ablakok is beleremegtek.

Forrás: Shutterstock

Sikerült kiderítenünk a robbanások forrását, ami egy Felsőcsatár melletti bányából jött, ahol zöldpalát bányásznak. Konczér Katalin, Felsőcsatár polgármestere kérdésünkre elmondta, hogy a bánya tulajdonosa előre tájékoztatta a falu lakosságát, hogy mikor várható a robbantásos kőzetjövesztés, ezt a település honlapján is közzétették. A tulajdonossal folyamatos a kommunikáció. Beszéltünk a bánya tulajdonosával is, Lóránth Csanád geológus, bányavállalkozó elmondta, hogy három éve tulajdonosa a bányának, ahol eddig markolókkal jövesztették a követ, mivel egy védett bagoly fészkelt a területen. A bagolynak a természetvédelmi hatóság közreműködésével egy új műfészket készítettek a területtől távolabb, ahová a bagoly idén tavasszal beköltözött, és azóta is ott van, a fiókáit is az új fészekben költötte már ki idén. A hatóság a védettséget az új fészek környékére tette át, és így lehetőség nyílt a robbantásos munkálatokra a területen. A baglyok nem túl gyakran fogadják el a műfészket, így örvendetes, hogy a védett állatot sikerült arrébb költöztetni. A bánya tulajdonosa azt is elmondta, hogy ez egy viszonylag kicsi bánya, így a közeljövőben nem kell számítani hasonló robbantásra és nagyobb teherautó-forgalomra sem a környéken.

