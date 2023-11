Az eső és a hideg sem szegte a Herman iskola diákjainak kedvét, volt, aki piros agancsos fejdíszben látott munkához - csütörtök reggel megkezdődött a város óriáskoszorújának felállítása a Berzsenyi téren.

A nyolc méter belső átmérőjű koszorú összeállításának előkészületei már két hete tartanak. Németh Csaba műszaki vezetőjétől megtudjuk: 16 elemből áll az alap váz, ennek díszítésére, bevonására körülbelül egy tonna fenyőgallyat használtak fel – a frissen vágott, szúrós luc remélhetőleg tartós lesz. Összefogott az egész iskola: virágkötők, parképítők, kertészek is a koszorún dolgoztak a gyakorlati órákon. Idén új díszek is készültek: a préselt lemezből kivágott, fehérre fújt nagyméretű csillagok mellé a már jól ismert gömbök is felkerültek, a kivilágításról pedig kilenc fényfüzér gondoskodik.