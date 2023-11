Heteken keresztül kicsiknek és nagyoknak is kínálnak kikapcsolódási lehetőséget a szombathelyi advent színpadai. A pénteki és szombati koncertek után vasárnap késő délutánBrandnyúl ugrált a Fő térre. A szabadtéri bulin a sportos és egészségtudatos – sárgarépát népszerűsítő –Brandnyuszival együtt jókedvűen táncoltak, énekeltek és tapsoltak a gyerekek, no meg az anyukák, az apukák és a nagyszülők is.