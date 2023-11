A szentgotthárdi önkormányzat - az elmúlt év drasztikus energia áremelkedései miatt - tavaly első alkalommal energiamegtakarítási intézkedési tervet fogadott el. A képviselő testület legutóbbi ülésén elhangzott: az intézkedésekkel rövid távon is jelentős megtakarítást sikerült elérni, így az idei évre is terveket dolgoztak ki. Ezek értelmében a fűtési szezonra minden épületnél átlagosan 10 százalékos energiafelhasználás csökkentést szeretnének elérni, a korábbi, energiamagtakarítási intézkedésekkel még nem érintett 2021/2022. évi fűtési idényhez képest. A testület arról is döntött, hogy a Kossuth utcai Szentgotthárdi Sport és Szabadidő Központra, a tekepályára és a Hunyadi úti Rendelőintézet épületére napelemes rendszert kell telepíteni, az ehhez szükséges pénzügyi forrást biztosítja az önkormányzat.