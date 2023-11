KONCERT

SZOMBATHELY

November 3., péntek 20 óra – Művészeti Népfőiskola Őrvidék Ház: Aurevoir. Vendég: The Pontiac. November 4., szombat 19 óra – Végállomás Klub: a hazai ír kocsma-rock legnépszerűbb képviselője, a Paddy and The Rats lép a Végállomás színpadára. Vendégük A Király Halott. November 8., szerda 19 óra – Agora – Művelődési és Sportház: Szerda esti akusztik – Csaknekedkislány akusztik.

SZÍNHÁZ

SZOMBATHELY

November 5., vasárnap 10 óra – MMIK Mesebolt Bábszínház, Lázár Ervin terem: Batu-tá kalandjai című matiné-előadás, melyre 4 éves kortól várják a gyermekeket. November 5., vasárnap 15 és 19 óra – Agora – Művelődési és Sportház: Indul a bakterház. A Turay Ida Színház művészeinek előadásában.

CELLDÖMÖLK

November 4., szombat 18 óra – Soltis Lajos Színház: Az Apostol. A Soltis Lajos Színház és a Celldömölki Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola közös produkciója. JÁK November 3., péntek 19 óra – Ady Endre Művelődési Ház: Petőfi Sándor: A helység kalapácsa. Előadja: a Pannon Kapu Kulturális Egyesület Színjátszóköre, a Jáki Pajtaszínház és a Rábagyarmati Színjátszók.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY