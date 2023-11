A városrészi önkormányzat nyertes pályázatai és magánszemélyek hozzájárulásai segítették a megvalósítást. Két éve, a térkövezést követően olyan szabadtéri rendezvényhelyszín létesült a rábafüzesi városrész központjában, amely a kezdetektől igen nagy népszerűségnek örvend és jól használható a különféle programok lebonyolítása során. Az elmúlt évben és idén a városrészi önkormányzat sikeres pályázataival, illetve helyi vállalkozók anyagi támogatásával sikerült még komfortosabbá tenni a területet egy új játszótér kialakításával. A Rábafüzesért Egyesület NEA-pályázatából öt kanadai asztal és pad is került a közösségi térre. Az évek során bebizonyosodott, hogy a falu központjában lévő hely alkalmas közösségszervezésre. A tér környezetét a városrészi önkormányzat segítségével önkéntesek virágosították, parkosították, emellett a teret határoló téglafal vakolásával, festésével, felirat készítésével tették vonzóvá a területet. A településrészen működő vállalkozók anyagilag is támogatják egyegy program megvalósítását, kiegészítve az önkormányzati támogatást. Az avatás délutánján a gyerekek azonnal birtokba is vették az új játszóteret, és azóta is szívesen használják a hintákat, a mérleghintát és a legújabb és az egyik legkedveltebb játékelemet, a csúszdát.