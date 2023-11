Nem volt abban semmi meglepő, hogy zsíros kenyeret, párolt káposztát és langallót evett. Gyakorta hangoztatja, nem nyúl ő, hogy salátán éljen, és azt is bizton állíthatja: előbb nyúl a házi kolbászért, mint valami „menő” éttermi fogásért. Hogy mennyire volt azonban nem szerencsés a felsoroltakat egy nap elfogyasztani, arra másnap a szervezete emlékeztette. A lakoma napjai ezek: éttermek tucatjaiban készülnek libamenük, háziasszonyok sokasága süt kacsát, párolja a lila káposztát, miközben megdermedtek már a szezon első kocsonyái is. Néhány nap és kezdetét veszi a karácsony előtti böjt. – Fizikailag, mentálisan is szükségünk lesz rá – gondolta. Így eshetett meg, hogy a túrós tésztát már töpörtő nélkül fogyasztotta.