Márton napjához számos népszokás, népi hiedelem kapcsolódik hazánkban. Ezek egyrészt Szent Márton és a ludak legendájához kötődnek, valamint az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez és az advent közeledtéhez. Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtt az utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ekkor koccintottak először az újborral is. A Márton-napi libalakomák hagyománya ma is él, ilyenkor kerül asztalra a libasült, a párolt káposzta és a burgonyagombóc. A sült liba mellcsontjából még az időt is megjósolták eleink: ha a csont barna és rövid, akkor sáros lesz a tél, ám ha hosszú és fehér, akkor havas. Az aznapi időjárásnak viszont az ellenkezője várható karácsonykor.