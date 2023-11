„A mai gyerekek már nem akarnak és nem is tudnak tanulni!” – hallom sokszor a környezetemben. Nemrég részt vettem egy irodalomórán, ahol a diákok rendhagyó feladatot kaptak: klasszikus verseket kellett ötvözniük mai divatos dalszövegekkel, Valmar-slágerek születtek újjá Kosztolányi-köntösben. Egyből felcsillantak a szemek, megszólítva érezték magukat a gyerekek, és hatalmas lelkesedéssel vetették bele magukat az alkotásba. Tény, hogy változik a világ, ezzel együtt az oktatás is. De talán sokkal kifizetődőbb lépést tartani a változással, mint teljesen elzárkózni. Persze ehhez kell egy kis nyitottság, egy kis közeledés a tizenéves generáció felé. És tudnak tanulni a mai diákok is – ha a saját nyelvükön szólunk hozzájuk.