Pontosan három héttel és három nappal karácsony előtt, november utolsó napján ünnepeljük Szent Andrást, akinek az egész hónapot is szokás tulajdonítani. Andrásnaphoz a szerelmi jóslatok kötődnek a népi hiedelemben, melyeket a lányoknak magányosan, titokban kellett végrehajtaniuk. András napján a lányok egész nap böjtöltek, éjszakára férfiruhadarabot rejtettek a párna alá – ettől várták, hogy megálmodják, ki lesz a férjük. Férjjósló praktika az ól rugdosása is. Úgy vélték, ahányat röffen a disznó, annyi év múlva megy férjhez a lány. A fonóban közös jóslásokat is megejtettek. Itt gombócot főztek, amibe férfinevet rejtettek és amelyik elsőnek jött fel a víz tetejére, az lesz a férj neve. Az ólomöntésnél az öntvény alakjából a jövendőbeli foglalkozására következtettek.