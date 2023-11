Szombathelyen 17 évig az OMSZ működtette az orvosi ügyeletet

Győrfi Pál emlékeztetett: az OMSZ nem tapasztalatlan a témában, például Szombathelyen 17 éven át működtette az orvosi ügyeletet. Kitért arra is modellprogramra is, amit Hajdú-Bihar megyében másfél éven át futtathattak, és ahol rengeteg tapasztalatot, adatot, információt szereztek, amiket elemeztek és levonták a következtetéseket. Ezek közül is megosztott párat a szóvivő: érdekes módon a betegek az orvosi ügyelethez 16 és 22 óra között rendszerint valamilyen háziorvosi jellegű problémával fordulnak. Ennek egyik okát abban látják, hogy sokan munkarendjük miatt nem jutnak el a háziorvoshoz, ezért keresik fel az ügyeleti orvost. Győrfi Páltól megtudtuk azt is: 22 óra után az éjszakai órákban rendszerint valami hirtelen kezdődő problémával, sokszor súlyos tünetekkel keresik fel a betegek az ügyeletet. Emiatt ebben az éjszakai időszakban már sokszor nem háziorvosi, inkább sürgősségi ellátásra van szükség. - Miután ezt láttuk, tapasztaltuk éveken át és a modell programban is, adta magát a válasz, hogy az új ügyeleti rendszert így építsük fel. A betegigényeknek megfelelően 16 és 22 óra között, hétvégén pedig 8 és 14 óra között háziorvosi ügyelet áll a betegek rendelkezésére, hiszen ők azok, akik legjobban meg tudják oldani ezeket a problémákat. S utána, hétköznaponként este 10 órától pedig egy valódi sürgősségi ügyeletet szervezünk. Ott már megköszönjük a háziorvosok részvételét, de természetesen aki akar, ahhoz is csatlakozhat – tájékoztatott Győrfi Pál.

Jogszabály szerint a háziorvosoknak havonta két ügyeletet kell vállalniuk

A szóvivő beszélt a háziorvosok aggályairól is, amiket természetesen komolyan vettek. Leszögezte: a 15 vármegyében dolgozó háziorvosok tanúsíthatják, az ügyeleten ugyanazt tevékenységet kell végezni, mint a háziorvosi rendelőben. - Folynak a szerződéskötések a háziorvosokkal itt a vármegyében is. Jogszabály szerint havonta két ügyeletet kell vállalnia a háziorvos kollégáknak – tájékoztatott Győrfi Pál, hozzátéve: jövő pénteken 16 órától Vas vármegyében is életbe lép az új ügyeleti ellátási rendszer, és már a 1830-as telefonszámot kell hívni.

Fontos tudni a település irányítószámát, ez is kell, hogy a vasi mentésirányító központot kapcsolják.