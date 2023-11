A kormány a horgásztársadalom szövetségeseként továbbra is biztosítja a működési kereteket és a horgászturizmus fejlesztéséhez szükséges forrásokat – mondta a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára, Révész Máriusz, a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia 1.0 tervezetét bemutató Konszenzus Szakkonferencián. Szólt arról is: a kormány célja, hogy Magyarország rövid időn belül a legélhetőbb országok egyike legyen. Fontos kérdés ebből a szempontból, hogyan tölthetik el szabad idejüket az itt élők. A horgászat a legfontosabb szabadidős elfoglaltságok közé tartozik, hiszen tartalmas és hasznos, egészségvédő rekreációs tevékenység – fogalmazott. Majd így folytatta: – Ahhoz viszont, hogy a horgásztársadalom továbbra is sikeresen működhessen, célokat kell kijelölni, miképp a kerékpáros és vízi turisztikai stratégiában is megvalósult. Révész Máriusz abban bízik, hogy ezek ismeretében a támogatások a lehető legjobban hasznosulhatnak, az uniós források birtokában a fejlesztésekhez szükséges összeg is rendelkezésre áll majd, a horgászturisztikai stratégia pedig hamarosan a kormány elé kerül.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda képviseletében Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte: a horgásztársadalom az eddigieknél is nagyobb eredményekre lehet képes, ügyeiket ezért folyamatosan a nyilvánosság középpontjában kell tartani. A folyamatok az eddigiek alapján jó irányba haladnak, a miniszterelnök munkaszervezeteinek részvétele pedig azt üzeni, hogy ezt a területet a kormány kiemelten kezeli – tette hozzá. Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnökként üdvözölte, hogy a turisztikai stratégiák rendszerébe a horgászok is bekapcsolódhattak. A kitartó munkával létrejött horgászstratégia összefogás eredménye, elkészítésében több mint 550 horgászszervezet vett részt, azt csaknem 4500 horgász véleményezte– közölte. A jelentős intézményhálózattal és történelmi hagyományokkal rendelkező MOHOSZ-t 2010 után „szinte a nulláról” sikerült újjáépíteni, 37 közfeladattal együtt megkapta a horgászvizek kezelését és az ehhez szükséges forrásokat, napi szinten működik együtt a vízügyi szervezetekkel és az érintett vagyonkezelőkkel. A szövetség költségvetése mostanra elérte a 2-3 milliárd forintot, és mintegy 800 ezer tagjával Magyarország legnagyobb civil szervezeteként működhet – mondta dr. Szűcs Lajos.

„Hal-adjunk előre!” címmel tartott előadást a más országok működő horgászturisztikai jó gyakorlatokról Dr. Raffay Zoltán a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi docense. Őt követte Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna a Széchenyi István Egyetem docense, aki a Sporthorgász Egyesületek Gy-M-S Megyei Szövetsége ügyvezető elnöke és női horgászvilágbajnok csapat tagja prezentációja „Hol vagyunk és merre tartunk?” címmel. Poór Csaba az Agrárminisztérium (AM) halgazdálkodási és halvédelmi szakreferense pedig a „Civil közfeladat-ellátással támogatott horgászturizmus, halgazdálkodás” címmel adott tájékoztatót, amelyben részletesen kitért a MOHOSZ által ellátott 37 közfeladatra és az arra jutó állami forrásokra.

A konferencia második felében a legjelentősebb horgászturisztikai helyszínekből kettő mutatkozott be. A Balatonról és balatoni horgászturisztika adottságairól és jövőbeni lehetőségeiről szólt, melyet Nagy Gábor a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője tartott. Ezután következett Udvari Zsolt Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség ügyvezető igazgatója, aki Ráckevei Duna-ág és ráckevei horgászat és horgászturisztika helyzetéről és az elmúlt évtizedekben elért kiemelkedő eredményekről, valamint a közel múltban elnyert TOP turisztikai pályázatról adott tájékoztatást.

A konferencia záró előadásaként Puskás Norbert a MOHOSZ alelnöke, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége, ügyvezető elnöke a horgászturisztikai fejlesztések pénzügyi forrásainak múltjáról, jelenéről és az NHTS 2030 keretei közötti lehetséges jövőjéről szólt. Bemutatta az elmúlt 20 évben eu-s és hazai forrásokból megvalósított és jelenleg is zajló vasi horgászturisztikai fejlesztéseket.