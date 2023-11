November első hétvégéjén a Déli pályaudvaron komplex karbantartást végeznek. A korlátozás miatt szombaton és vasárnap szünetel a vonatforgalom az állomáson, a vonatok nagyrésze a Déli pályaudvar helyett Budapest-Kelenföldre érkezik és onnan indul a vidéki, elővárosi célállomások felé. A munkálatok nappal és éjszaka is zajjal járnak majd, ezért a vasúttársaság a pályaudvar környékén lakók türelmét és megértését kéri - közölte a MÁV.

November 4-én és 5-én a Déli pályaudvar nem indít és nem fogad vonatokat, de a változás érint néhány péntek esti és hétfő hajnali vonatot is. A Déli pályaudvar és Budapest-Kelenföld állomás között egész nap pótlóbuszok közlekednek, hajnaltól késő estig félóránként indulnak. A megváltozott menetrendek már elérhetők a MÁV honlapján, valamint a menetrendi keresőkben és a MÁV applikációban is.

Szombaton és vasárnap a Bakony, a Göcsej és a Citadella InterCity-k a Déli helyett a Keleti pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak.

Szombaton és vasárnap a Déli pályaudvarról 21 órakor Ajkára és a 22 órakor Veszprémbe induló személyvonat (968, 9068) csak Kelenföldtől közlekedik, a Celldömölkről 4:39-kor Budapestre induló személyvonat (9009) végállomása is Kelenföld.

Péntek este a Zalaegerszegről 17:49-kor és 19:49-kor induló Göcsej InterCity (IC 963, IC 951), valamint a Szombathelyről 18:35-kor induló Bakony IC (IC 901) a Déli helyett már a Keleti pályaudvarra érkezik.

Hétfő reggel az eredetileg a Déli pályaudvarról 5 órakor Zalaegerszegre induló Göcsej IC (IC 950) és a 6 órakor a Szombathelyre induló Bakony IC (IC 900) még a Keleti pályaudvarról indul.

Pótlóbuszok

Szombaton és vasárnap egész nap S300 jelzésű pótlóbuszok közlekednek a Déli pályaudvar és Budapest-Kelenföld között , a menetidejük irányonként 16 perc.

A buszok felszállóhelye és leszállóhelye a Déli pályaudvarnál a Krisztina körúton, a villamosmegálló vonalában a vérmezői oldalon van.

Indulások a Déli pályaudvartól: 0:15, 1:20, 2:20, 4:05, valamint 4:20 és 23:50 között 30 percenként

valamint A buszok Kelenföld vasútállomásnál az őrmezői buszvégállomáson állnak meg.

Indulások Kelenföld vasútállomástól: 0:15, 0:35, 4:25, 4:50, valamint 5:15 és 23:15 között 30 percenként, továbbá 23:35, 23:55.

Jegyvásárlás

A Déli pályaudvar utasforgalmi területei közül a pénztárcsarnok a lezárás ideje alatt is megközelíthető marad, így a várótermet használhatják az utasok, a pénztár és az ügyfélszolgálat is működni fog, a jegykiadó automaták is folyamatosan üzemelnek.

Komplex karbantartás a pályaudvaron

A Déli pályaudvar személypályaudvari vágányain és a szerelvények tárolására, előkészítésére használt vágányhálózaton, valamint azok környezetében karbantartási munkálatokat végeznek november 3-án estétől november 6-án hajnalig. A helyszínen vasúti munkagépekkel és benzinmotoros kisgépekkel fognak dolgozni, ezért a hétvégén a nappali és az éjszakai órákban is jelentős zajhatásra kell készülniük a környéken lakóknak a Márvány utca – Győri út – Avar utca – Hegyalja út – Mészáros utca – Győző utca által határolt területen.

A teljes lezárás ideje alatt síncseréket, három kitérőcsoportban a váltóalkatrészek cseréjét, az ágyazatban 160 tonnányi zúzottkő pótlását, a vasbetonaljak javítását, felsővezeték- és biztosítóberendezés-karbantartást végeznek. Nagygépes vágányszabályozásra kerül sor a Déli pályaudvar területén több helyen, valamint a nyílt vonalon a Budapest-Kelenföld felé vezető egyik vágányon. Az alagút Kelenföld felőli kijáratánál a támfal és a kapuzat karbantartása van ütemezve. A vasúti pálya közvetlen közelségében lévő zöldterületeken, rézsűkön a közlekedésre veszélyes fákat gyérítik, gallyazzák. Az utasforgalmi területeken két peronon az aszfalthibákat javítják, a perontetők takarítását és a lefolyók karbantartását elvégzik.

A munkálatokat úgy szervezték meg, hogy egy hétvége alatt koncentráltan több szakág munkatársai és gépei fognak dolgozni, ezáltal az utazóközönségnek és a lakosságnak a lehető legkevesebb ideig tartó kellemetlenséggel járjon a karbantartás okozta korlátozás.

A vasúttársaság a környéken élők és az utasok megértését, türelmét kéri.