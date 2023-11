Péntek délután kézműves foglalkozást tartottak Vasasszonyfán. A könyvtári rendezvény a Berzsenyi Dániel Könyvtár támogatásával valósult meg. Katavics András, Vasasszonyfa polgármestere örömét fejezte ki, hogy a községben a közösségépítő programok között a könyvtári rendezvények is egyre népszerűbbek. Az adventi közös kézműves alkalmat is nagyon fontosnak tartotta, ezért a helyi önkormányzat jelentős összeggel ki is egészítette (saját forrásából) a könyvtár támogatását, így megvalósíthatóvá vált, hogy minden család, aki jelentkezett, elkészíthette a saját adventi koszorúját. A gazdag díszítőelem kínálatból a családok kedvük szerint válogathattak. Nagyon sok különleges, szebbnél szebb alkotás született. A koszorúkészítés feltételeit Horváth Márton képviselő úr biztosította.

A vidám, jó hangulatú rendezvény díszvendégei az őriszentpéteri Szikszay Edit Művelődési Ház lelkes papírfonó szakkörösei és az intézmény vezetője, Breszkócs Csilla voltak. A papírfonók legszebb alkotásaiból mini kiállítást is megtekinthettek a vasasszonyfaiak. A vállalkozó kedvűek karácsonyi csillagot, papírkoszorút is készíthettek maguknak. A könyvtári rendezvény több mint negyven fő részvételével valósult meg.