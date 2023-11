A mézeskalács elválaszthatatlan a karácsony ünnepétől. Sok családban hagyomány, hogy a mézeskalács figurákat közösen sütik és díszítik az ünnep közeledtével. Hol a süteményestálakon kínálják a csillag- vagy csengő formájú süteményeket, máshol a karácsonyfát díszítik a mézesek. A BMKE rendezvényén a résztvevőknek lehetőségük volt a saját karácsonyfadíszeiket elkészíteni Vida Anikó, biológia-rajz szakos tanárnő vezetésével, aki közel tíz éve foglalkozik a mézeskalácsok sütésével és díszítésével – számolt be a programról a BMKE.

Vida Anikó a legszebb mézeskalácsaiból válogatott: egyszerű, apró figurákat, a díszes házikót és ládikát, gömb alakú díszeket vitt magával a kiállításra. A workshopon a figurákat ezúttal a résztvevők kézhez kapták, számukra az ügyesség, a türelem és a kreativitás volt az elsődleges a programon. - A cukormázas írókázás előtt célszerű néhány napot szobalevegőn tartani a mézeskalácsokat, hogy a levegő páratartalmához igazodjanak. Így elkerülhető, hogy az írómáz később leperegjen a tésztáról – tanácsolta Vida Anikó. A gyerekek, a szülők, és a nagyszülők számára is kihívást jelentettek az első vonalak és hurkok, és még a pontok is az írómázzal és az írókával. Az első csillagok díszítése után előkerültek a színes cukormázak is, amivel a gyerekek és a felnőttek is megcsillogtathatták kreativitásukat.