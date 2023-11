Dr. Takács Gyula plébános Szentgotthárdon született 1947- ben, teológiai tanulmányokat Budapesten és Rómában folytatott. 1971-ben szentelték pappá Szombathelyen. Pákán volt káplán, majd ösztöndíjas a római Pápai Magyar Intézetben, aztán püspöki szertartó és püspöki titkár Szombathelyen, plébános Rábagyarmaton és Csörötneken. 2011-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai karán biblikus előadásokat tart. 2012-től a lelkipásztori tanszéken a Lelkiélet Teológiája és a Kateketika tárgyakat tanítja, és speciális nyelvi kurzusokat, klasszikus görög mondattant és targumi arám nyelvet oktat. Részt vesz a doktori iskolai kurzusok vezetésében.

Pohánka Edit a Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztályának osztályvezetője, a PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke, az Autisták Országos Szövetségének alelnöke. Ugyanitt animátori munkát is végez (felső tagozatos és középiskolás diákok szemléletformálását végzi), igazgatja két adománybolt működését (Szombathelyen és Zalaegerszegen, melyek bevétele az Alapítvány kasszájába kerül).

Melegszívű barát, két gyermek édesanyja, (kisebbik gyermeke autizmusban érintett), feleség, ezek mellet óvja az egészségét, rendszeresen fut – esetenként a PontMás Alapítvány támogatásáért is. A vasi, autizmussal érintett családoknak rendszeresen szerveznek programokat, szakemberekkel összefogva. Nagy Ferenc Gábor az NFG Sport Klub Alapítvány ügyvezetője. Problémás fiatalként kezdte az életét. Iskolai rossz magaviselet és egyéb problémák nehezítették az életét, egyre negatívabb helyzetbe sodorták.

Tinédzserként kezdte a testépítést versenyszerűen űzni, kimagasló eredményeket ért el, világbajnoki címet is, de az ide vezető úton megismerkedett a drogokkal, szteroidokkal is, és kialakult egy függősége is, amely megkeserítette az életét. De sikerült pozitív irányba terelni az életét, megszabadult függőségeitől, abbahagyta a testépítést mint sportot, és megismerkedett a küzdősportok világával. Elkezdett prevenciós előadásokat tartani gyermekeknek és fiataloknak. Kidolgozott egy több küzdősport elemeit tartalmazó, könnyen tanulható edzésformát; megváltoztatta több mint 1200 ember életét.