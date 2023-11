A házigazda csepregi polgármester és jegyző mellett büki, a répcelaki, jánosházai, a vasvári, valamint az őriszentpéteri városvezetők is megjelentek a csepregi vinotékában, majd a találkozó a hivatal dísztermében folytatódott, végezetül Maximovics Veronika intézményvezető mutatta be a nyáron átadott új bölcsődét, a felújított óvodát.

A polgármesterek beszámoltak egymásnak a településen befejeződött, illetve jelenleg is tartó beruházásokról. Szó esett a közétkeztetésről, a víziközmű-vagyon sorsáról. Fontos téma volt, hogy ismét kiírják a Magyar falu program, valamin a TOP Plusz újabb körös pályázatait. Ezáltal további helyi programokat szervezhetnek, de juthat forrás a járdák-, utaké továbbá intézmények felújítására is. Mindezek gyakorlati megvalósításáról is egyeztettek.