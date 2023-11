- Az, hogy villanyárammal, vizesblokkokkal ellátták ezt az épületet, olyan fejlesztést jelentett, amivel évtizedes lemaradásokat tudtunk behozni. Az pedig, hogy ez egy Kemenespálfán működő civil szervezet gondozásában és az itt élő vállalkozó iparosok – villanyszerelők, kőművesek, fűtésszerelők, festők – összefogásával valósult meg, fantasztikus eredmény a falu életében – nyilatkozta Németh Zoltán polgármester az átadás után. Hangsúlyozta azt is, az alig 400 lelkes Kemenespálfán több, mint ötven 14 év alatti gyermek él, akiknek a sportszeretete töretlen. Nekik és az izgő-mozgó fiatalság számára is modernebb sportolási körülményeket teremtettek. A polgármester bízik abban, hogy nem ez volt az utolsó eredményes együttműködés a civil szervezet és az önkormányzat között. Mint ahogy a település számára az is előrelépést jelentett, hogy tavaly 7 millió forintot fordíthatott az Egészséggel és Sporttal a Kemenespálfai Családokért Egyesület egy 9 személyes kisbusz vásárlására, szintén a Magyar falu program jóvoltából.

A felújított sportöltöző és a kisbusz átadó ünnepségét október végén tartották, azon Marton Ferenc, Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke is részt vett.