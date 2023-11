Dr. Balázs Endre jegyző elmondta, három ajánlat érkezett be hozzájuk, ezek közül kettő érvénytelen, így a szombathelyi Vulcano Építő Kft. nyerte el az egészségház felújítására kiírt közbeszerzési pályázatot 63 millió forintos ajánlatával. Ez az építészeti részre vonatkozó tétel, tartalmazza a teljes energetikai felújítást, napelem-

parkkal és hőszivattyúval. Az egészségház bejárata is megújul, alumínium beléptetőkapukat helyeznek el, új burkolatot kapnak a belső terek is és új parkolószigetek is épülnek.

A teljes pályázat két részből áll, összesen 130 millió forintot nyert el az önkormányzat az egészségház megújítására, a fennmaradó összeget eszközbeszerzésre költik. Az összes rendelő megújul – közölte Kiss András polgármester. Egyeztettek az orvosokkal, hogy milyen eszközökre van szükségük: számítógépes programok a napi munkához, szemvizsgáló, új asztalok és székek – mindent beszereznek, ami kell a napi rutinhoz a két háziorvosi rendelőbe és a gyermekorvosi rendelőbe is.

Módosítottak a testületi ülésen a 70 év feletti jánosházi lakosok karácsonyi jutalmazásának feltételeit is: az eddigi 200 000 forintos jövedelem helyett 250 ezres jövedelem alatt jár a 15 forint egyszeri támogatás. Az igénylési kérelmet a Önkormányzati Hivatalban lehet beadni november 31-ig, bankszámlára is kérhető az összeg, egyéb esetben a posta viszi ki a jánosházi nyugdíjasoknak december 15. és 20. között.