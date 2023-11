- Nemhogy lehet, kell is. Mindig az volt az elvem, hogy el kell menni a falig: amit az ember ki tud hozni a gyerekekből, magából, az infrastruktúrából, azt ki kell használni. Erre jó példát kaptunk a pandémia idején: muszáj volt minden tanárnak új platformra helyezkednie. Luxus lenne a digitális világ adta lehetőségeket nem kihasználni - válaszolta Bartusz-Dobosi László, az MCC Középiskolás Program vezető oktatója arra a kérdésre: lehet-e a közoktatásban feszegetni a határokat. Hozzátette: Ahogy megtanítjuk a gyermeknek, hogy ha belépünk valahova, akkor köszönünk, úgy azt is meg kell tanulniuk, hogyan kell - biztonsággal - jelen lenni a digitális platformokon. Majd egy történelmi párhuzammal élt: - Egy digitális korban született generációt tanít egy nem a digitális korban született generáció. Most nekünk kell a jezsuita szerzeteseknek lenni és bemennünk az indiánok közé - így megy csak át az üzenet.

Fegyverneki Gergő, módszertani tréner, digitálispedagógia-szakértő pedig arra kereste a választ: Hatalmas divat lett a mesterséges intelligenciát kérdezni, de mik ezeknek az előnyei és mik a hátrányai? Hogyan reagálhat erre jól a digitális pedagógia és a digitális gyereknevelés?