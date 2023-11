Burgenlandban az utolsó 20 évben a falusi kocsmák, vendéglők egyharmada húzta le végleg a rolót. Egyre többen kénytelenek bezárni, a magas működési költségek vagy a hiányzó személyzet miatt. Ez a negatív trend az idén Alsóőrt is utolérte, októberrel bezárt az utolsó kocsma is. A helyi plébános kezdeményezésére egy Pfarrkaffee-gyülekezeti kávézó most az a hely, ahol az emberek rendszeresen találkozhatnak.