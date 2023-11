A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület álmodta meg a fesztivált, elsődleges céljuk, hogy a kreativitás és az alkotás öröme által javítsák az értelmi fogyatékossággal élő emberek életminőségét, továbbá a többségi társadalom érzékenyítése is fontos szerepet kap az egyesület tevékenységében. 6 kontinens 60 országának a 200 filmjét nevezték be a budapesti eseményre, ezekből láthattak válogatást a Berzsenyiben kedden délelőtt a programra látogatók.

A filmszemlét Dr. Baráthné Molnár Mónika, a könyvtár igazgatónője nyitotta majd, majd átadta a szót Boros Ferencnek, aki a Berzsenyi mozgóképes programjaiért felel. A koordinátor betekintést nyújtott a speciális filmezés világába, mely gyakorlatilag a fogyatékossággal élők mozgóképes alkotása és ennek segítése.

„Ők a saját élményeikből inspiráló filmeket készítenek, ezekben megoszthatják gondolataikat és érzelmeiket. Ezek a filmek pedig olyan világokat nyitnak meg, amelyek ritkán láthatók a nagyközönség számára, és a filmkészítés során a fogyatékossággal élő embereknek lehetőségük van szembenézni saját érzéseikkel és gondolataikkal.” - emelte ki.

A vetítési listán helyet kapott A cipő c. alkotás, ezt az ásotthalmi Fenyőerdei Otthon Speciális Filmes Alkotócsoportja készítette. Helyi filmeket is láthattunk, például Heltai Jenő: Ballada a három patkányról című versének animációs feldolgozását a szentgotthárdi Rábaparti Integrált Szociális Intézmény lakóinak tolmácsolásában. A Szombathelyi Speciális Filmes Csoport pedig az offline és offline világ közötti különbségekről és párhuzamokról készített kisfilmet.

Boros Ferenc megosztotta velünk, hogy a történeteket minden esetben a fogyatékossággal élők találják ki és ugyan sok esetben szükségük van külső segítségre, de olyan is előfordul, hogy saját maguk az operatőrök és többen értenek a vágóprogramokhoz is és maguk vágják meg a filmjeiket. „A speciális filmezésben kis lépésekkel lehet haladni, de ezek a kis lépések sokszor egy csodával érnek fel, hiszen olyan gondolatok és érzések kerülnek felszínre, ami sokszor a többségi társadalom számára nem is látható” – tette hozzá a Berzsenyi filmes koordinátora.

Barátság, szerelem, egymás támogatása – mindannyiunkat foglalkoztató témákat dolgoznak fel és mindannyian sokat tanulhatunk abból a tettrekészségből, erőből és életigenlésből, ami a bemutatott filmeken keresztül megelevenedik előttünk. Minden alkotás egy pozitív példa a többségi társadalomnak, és megmutatja, hogy a fogyatékkal élők is teljes értékű tagjai a társadalmunknak.