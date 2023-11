A Sárvári Tankerületi Központ által végigvitt projektben tanulást támogató laptopokat adtak át a celli Berzsenyi-gimnáziumban. A 10. osztályos tanulók kaphatták meg a digitális eszközöket, azaz mivel a diákok még 18 év alattiak, előzetes regisztrációt követően a szülők vehették át a laptopokat - adta hírül Fehér László, Celldömölk polgármestere, aki részt vett az átadón. 43 tizedikes diák érintett, ami az intézmény tanulói létszámának hozzávetőlegesen húsz százaléka, de 2022-ben az akkori 9. osztályosok is részesültek már ebben a támogatásban.

A szülők vették át a laptopokat

Fotó: Giczi Sándor

"Biztos vagyok abban, hogy ez óriási anyagi segítség lehet a családoknak, hiszen a tanulók egészen középiskolai tanulmányaik befejezéséig használhatják a készülékeket" - fűzte hozzá Fehér László., hozzátéve: Celldömölkön két intézmény is biztosítja a diákok számára, hogy általános iskola után helyben folytassák tanulmányaikat. Azt gondolom, helyben minden adott ahhoz, hogy az itt tanulók megfelelő tudással felvértezve lépjenek ki az életbe, illetve kezdhessék meg a felsőfokú képzést. Természetesen, megértem azokat is, akik más városokban folytatják tanulmányaikat naponta ingázva, esetleg kollégiumban élve, de a celldömölki diákság szerencsés helyzetben van a gimnázium és a szakiskola nyújtotta lehetőségek miatt. A helyi oktatási intézmények támogatását én is szívügyemnek érzem, mind a négy gyermekem a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban szerzett érettségit, s tanult tovább.