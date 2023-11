E régióban nagy méretű tárgyak – templomok, épületek – mutatják az egyház történetét, de nagyon fontosak az anyakönyvek, az iratok is, emlékek, amelyeket fel kell dolgozni. Ha ezeket csak összehordjuk, ha nem vigyázunk rájuk, akkor előbbutóbb „törnek”. Ezért öröm a kezdeményezés, amelyben a gyülekezet, az egyházmegye és az iskola összefogott, hogy a gyülekezetek kincsei megmaradjanak az utókornak. Az, hogy a gyűjtemény egy iskolába kerül, a következő nemzedék számára is mutatja, hogy nemzedékeken át fontos volt az Istenhez tartozás, a protestáns értékrend, a közösség. Söptei Imre főlevéltáros, a Kőszegi Múzeum, Könyvtár és Levéltár osztályvezetője, egyben az egyházmegye gyűjteményi felelőse a levéltár létrejöttéről beszélt. Az első anyagot a Vasi Evangélikus Egyházmegye esperesi iratai adták az 1950-es évektől az 1980-as évekig, ezt kiegészítette a Nemescsóról áthozott anyag. A kőszegi evangélikus gyülekezet iratanyaga is helyben van, illetve a Nemeskoltán megszűnt önálló gyülekezet iratanyagát is megkapták. Ha valaki kutatni szeretne, előzetes megbeszélés alapján lehetősége lesz rá – ígérte. Megjegyezte még, hogy Kőszegen a legmagasabb az országban az egy lakosra jutó levéltárak száma, utalva ezzel a városi levéltárra és a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének levéltárára. A megnyitón közreműködött Uwe Scheer hegedűművész.