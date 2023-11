A fórumon elsőként dr. Tóth Ernő, Ják polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, aki kiemelten beszélt a Magyar Falu Program sikereiről. A vidékfejlesztési program jóvoltából a település mintegy 130 millió forintos támogatást nyert különböző projektekhez az elmúlt négy évben.

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő is megerősítette: a Magyar Falu Program a kistelepülések igényeire építette pályázati rendszerét, Vas vármegyébe több mint 30 milliárd forint jutott eddig.

Gyopáros Alpár a telt házas fórumon kiemelte: Magyarország kormánya sokadik alkalommal indított nemzeti konzultációt. A kormány és a választópolgárok közötti párbeszéd eddig is rendkívül sikeres volt, hiszen milliós nagyságrendben érkeztek válaszok - hangsúlyozta a képviselő.

-A nemzeti konzultáció egyedülálló kezdeményezés Európában, Magyarországon kívül nincs még egy uniós tagállam, amely párbeszédet indított volna a polgáraival. Nagy a tétje a mostani konzultációnak is, hiszen Brüsszel olyan javaslatcsomagot akar ráerőltetni Magyarországra, amely abszolút elfogadhatatlan. A követelések között szerepel a rezsicsökkentés eltörlése, a magyar piac megnyitása a mérgező ukrán gabona előtt, a szomszédban dúló háborúban az ukránok támogatása pénzzel és fegyverrel, a genderpropaganda beengedése az oktatási intézményekbe, valamint migráns-gettó nyitása a kötelező betelepítési kvóta elfogadásával. Ezek a problémák minden magyar embert érintenek, azokat is, akik nem mondják el a véleményüket - mondta Gyopáros Alpár, majd arra is kitért, hogy a nemzeti konzultáció több millió ember véleményét, akaratát képviseli és komoly legitimitást ad a kormány számára az Európai Uniós tárgyalásokhoz.

A Magyar Falu Programmal kapcsolatban a kormánybiztos hozzátette: a vidékfejlesztés sikertörténetét az elmúlt négy évben maguk a falvak írták. Az indulás óta országosan több, mint 1000 milliárd forint forrást osztottak szét. A program pozitív hatása szinte minden ötezer fő alatti településen érzékelhető, a falvak mintegy felében nőtt a lakosság, a másik felében pedig sikerült lassítani a népességszám csökkenést.