Itt az üres stand nem szégyen, sőt, a legnagyobb büszkeség – sok árusnál nyolc óra után már csak néhány szem eladni való maradt, más már össze is pakolt. A legnagyobb forgalom talán a hentesek pultjainál volt tapasztalható, de szépen fogytak a péksütemények, a sajtok és a fürjtojás is. Utóbbit Horváth Róbert kínálja, Abdáról érkezett áruival Rábapatyra. Asztalán a különféle kiszerelésben és ízesítésben eltett tojások mellett fürjtojással készült sütemények, házi tészták lapulnak. Ezeket még a tyúktojásra érzékenyek is fogyaszthatják, mondja.

Nagy Gábor, sárvári méhésztől megtudtuk: az influenza szezonjában és a karácsonyi sütések előtti időszakban érezhetően megnő a kereslet a mézek iránt, a legtöbben az akácot viszik.