"Herényben a Tulipán utcai játszótérre megérkeztek az új játékelemek. Tegnap a Szompark munkatársai kialakították a 'tükröt' a mászókának, ma a Játszótér 2006. Kft. telepíti az eszközöket. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy még nem használhatják a gyerekek az új játékokat! Az eszközök beton alapjának megszilárdulása és a tereprendezés után tartunk hivatalos megnyitót" - osztotta meg csütörtökön közösségi oldalán Horváth Gábor a játszótér bővítéséről a friss híreket.

Mint arról lapunk is beszámolt: tíz herényi anyuka kezdeményezésére rendeztek jótékonysági pikniket június végén a városrészben. A Tulipán utcai játszótér bővítéséért fogtak össze a környéken lakók. Több céget és helyi kertészetet is megszólítottak: rengetegen álltak a kezdeményezés mögé. Palacsinta, aprósütemények sora, gulyás, ugrálóvár, mentőautó- és tűzoltóautóbemutató, arcfestés is várta a kilátogatókat. Egy emberként mozdult meg a herényi közösség, az összefogást pedig siker koronázta: egymillió forint gyűlt össze adományokból - tájékoztatott Horváth Gábor közösségi oldalán.



