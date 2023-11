Közel három évtizedes hagyományt követve, a város gálaműsor keretében adja át legmagasabb kitüntetéseit - a kulturális műsorral fűszerezett rendezvény ezekben a percekben kezdődött az AGORA Művelődési és Sportházban. A hagyományokhoz hűen előbb a szakmai, majd az életmű díjakat adják át.



„Weöres Sándor-díj”

„Weöres Sándor-díj” adományozható annak a művészeti tevékenységet folytató személynek, csoportnak vagy alkotó közösségnek, aki vagy amely Szombathely város művészeti életében végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerzett vagySzombathely város hírnevét gyarapítja. A díjat évente kettő, művészeti tevékenységet folytató személy, csoport vagy alkotó közösség kaphatja.

A Weöres Sándor díj kitüntetettjei:

Anima Sound System és Kelemen Zoltán

Anima Sound System

A szombathelyi Anima Sound System történetét díjak, elismerések, külföldi turnék, világsztárokkal való együttműködések, számtalan emblematikus dal, milliós nézettségű videók jellemzik. A zenekart Prieger Zsolt, Prieger Szabolcs és Rozmán Zoltán alapította Szombathelyen A zenekar időről időre radikálisan képes megújulni, feladni a már bevált, megszokott sémákat és valami egészen más irányba indulni, soraiba rengeteg zenészt beolvasztani, egy-egy művészeti program vagy dal erejéig együtthaladni olyan neves előadókkal, mint Presser Gábor vagy Grencsó István, Bognár Szilvia vagy Beck Zoltán.

Az idén 30 éves együttes - mely inkább művészeti műhely, mint átlagos zenekar - kreatív élete egy speciális zenei olvasztótégelyben játszódik, amelyben ez elektronikus zenei alapok mellett megtalálhatók a magyar népzene, a világzene, a kortárs és kísérleti zene, a jazz és majd mindegyik stílus jegyei is. Zenéjük egyszerre szól a kulturális egymásra hatásról és egymásra utaltságról, a zenei testvériségről és arról a magyar tradícióról, amely a múltban gyökeredzik és közben folyamatosan keresi a modernitást.

Az 1997-es nemzetközi áttörést követően állandósultak a fesztiválfellépéseik, dalaikat neves külföldi producerek és előadók remixelték, szerepelt daluk hollywoodi szuperprodukcióban, de írtak kísérőzenét számos játékfilmhez, adtak nagykoncertet a Művészetek Palotájában, a Magyar Zene Házában, a londoni Barbican-ben, Berlinben és Moszkvában, Barcelonában és Brüsszelben, de komponáltak már zenét a szombathelyi Weöres Sándor Színház előadásához is. Mert mindig fontos maradt számukra a szombathelyiség, amit hangsúlyoznak színpadon, interjúkban egyaránt. Az Anima Sound System idén számos koncertet adott határainkon innen és túl fennállásának 30. évfordulója alkalmából, melyből Szombathely számára felejthetetlen a Savaria Történelmi Karneválon adott idei zárókoncert. Új, hamarosan megjelenő albumuk címének is szombathelyi apropója van, hiszen az a DERKOVITS címet viseli, illetve a zenekar jelenlegi tagságából pedig Kováts Tibor, Dénes Szilveszter és Ziskó Olivér szintén szombathelyi.

Az Anima Sound System 2001-ben Arany Zsiráf díjat kapott a Gipsy Sound Clash lemezért, 2004-ben Fonogram díjat az Aquanistan című albumért, 2012-ben pedig a VIVA Comet Magyar Könnyűzenei Díj-életmű díját vehették át.

Kelemen Zoltán színművész a Weöres Sándor Színház alapító tagja.

Bárhová is hívta teátrumi munkája, sok eltéphetetlen szál kötötte szülővárosához, Szombathelyhez.

1993 és 2001 között a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház tagja, itt végezte el a színészképzést.

2001 és 2008 között a Győri Nemzeti Színházban játszott. 2004-ben megalapítója és művészeti vezetője a győri Széchenyi István Egyetem színkörének.

2001-től 2013-ig Savaria Történelmi Karnevál egyik helyszínén, a Romkertben álmodta meg a Rabszolgavásár produkciót. Karneváli társulatát szombathelyi lokálpatriótákból szervezte.

2007-ben hajdani iskolatársa, régi barátja, Dömötör Tamás rendező hívta „színházcsinálásra” Szombathelyre, a HEMO-ban működő Kamara Savariába. A Hazug című előadást Jordán Tamás is megnézte, és hívta Kelemen Zoltánt egy új színház alapítására.

2008-tól a Weöres Sándor Színházban színészként több, mint 50 izgalmas szerepet játszott el, 3 önálló est szereplője volt. Rendezőként öt előadás színpadra alkalmazására kapott felkérést, de ő rendezte a belváros helyszínein játszódó a Márczius című dramatikus ünnepi műsort és emlékezetesek Karneválszínházi alakításai is.

Szerepformálásait rendkívül alapos fölkészülés jellemzi, melynek során elsősorban a karakterek belső igazságát próbálja megfejteni. Szombathely Megyei Jogú Város ünnepi rendezvényeinek szereplője, hobbija Szombathely történelmének, helytörténeti rejtett kincseinek felkutatása, melyből 2022-ben sikeres sorozatot készített Rózsa Péter szerkesztő-műsorvezetővel a Klubrádió-ban. Két könyvben, a Korkórkörtérkép és a Középkorom című kötetekben rendezte össze verseit, novelláit és dalszövegeit.

„Gothard Jenő-díj”

„Gothard Jenő-díj” adományozható annak a személynek, aki a gazdaságkutatás, környezetvédelem, valamint a műszaki fejlesztés területén kiemelkedő szakmai munkát végzett.

A Gothard-díj kitüntetettje:

Szabó Imre

Szabó Imre a szegedi Felsőfokú Vasútforgalmi Technikum, majd a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolai tanulmányainak elvégzését követően 1965-től különböző munkakörökben dolgozott Pácsony és Zalaszentiván állomásokon. 1967-től a szombathelyi állomáson látta el sokrétű feladatait, 1984-től 1995-ig vasútigazgatóhelyettes munkakörben dolgozott a MÁV Igazgatóságon. 1995-től 2003-ig, nyugdíjba vonulásáig területi vasútigazgatóként látta el feladatait.

Igazgatói tevékenységének idején valósult meg a szombathelyi Vasútállomás épületének teljes felújítása, melynek előkészítésében, a felújítás költségeinek megteremtésében kezdeményező szerepet vállalt.

Ez idő alatt valósult meg a Szombathely-Graz közötti személyvonati közlekedés indítása is.

Szabó Imre végigjárta a vasúti szakmai ranglétrát, melynek eredményeként több évtizedes szakmai tevékenységével kiemelkedően szolgálta Szombathely fejlődését. Munkáját a vasút iránti elkötelezettségével, nagy lelkesedéssel végezte. Mindent megtett annak érdekében, hogy az általa vezetett igazgatóságon a színvonalas szakmai munka mellett az emberség is mindenkor jelen legyen.

„Mindig az volt a szándékunk, hogy az igazgatás igazgatás legyen, de minket ne azért szeressenek, mert igazgatók, hanem azért, mert emberek vagyunk”.



„Brenner-díj”



„Brenner-díj” adományozható annak a személynek, aki a gazdaság és a városüzemeltetés területén kiemelkedő szakmai munkát végzett.

Brenner-díj kitüntetettje:

Horváth György

Horváth György az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Általános Mérnök Karán szerzett oklevelet 1963-ban, majd munkába állt.

Első, és egyben utolsó munkahelye is a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság volt. Itt végigjárta a hivatali ranglétrát az ügyintézőtől a termelésirányítói, a főépítésvezetői beosztásokon keresztül az osztályvezetői pozícióig bezárólag. Kivitelezőként részt vett a Gyöngyös, a Répce, a Marcal, a Sorok-Perint, de más Zala megyei vízfolyások rendezési munkáiban. Meghatározó szerepe volt a Rába töltésfejlesztéseinek munkálataiban és a Lukácsházi tározó előkészítésében.

1992-től nyugdíjba vonulásáig szombathelyi szakaszmérnök pozíciót töltött be, mely során elsődleges feladata volt a megye vizeinek és vízi létesítményeinek gondozása, jó állapotban tartása. Pályafutása során minden Vas megyei árvízvédekezés sikerében, azok irányításában oroszlánrészt vállalt, sőt többször hazánk más területein, folyói mellett is megtette ezt.

1965-ben Árvízvédelmi Érem kitüntetésben, 1975-ben a Vízgazdálkodás kiváló Dolgozója elismerésben részesült. 1980-ban a Kiváló Munkáért díjat vehette át.

"Éhen Gyula-díj"

"Éhen Gyula-díj" adományozható annak személynek, aki Szombathely város gazdaságának fejlesztése, városépítészetének, környezetvédelmének érdekében hosszabb időn keresztül végzett munkájával kiemelkedő érdemeket szerzett.



Az Éhen Gyula-díj kitüntetettje:

Magyar Márta

Magyar Márta a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, felsőfokú tanulmányait a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, majd a Pécsi Tudományegyetemen és a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte.

Pályája elején hét évig a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjában dolgozott kutatásszervezőként, illetve alkalmazott területfejlesztési kutatások és az akkor induló területfejlesztési programok résztvevőjeként. Másfél évtizedig a felsőoktatásban is szerepet vállalt óraadóként.

2000-től területfejlesztési tanácsadóként dolgozott, számos hazai és nemzetközi projekt generálásában, pályázatának elkészítésében, projektmenedzselésében vett részt, többek között Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Vas Megyei Önkormányzat, a Szombathelyi Egyházmegye, a Berzsenyi Dániel Könyvtár, a Regionális Fejlesztési Ügynökség, települési önkormányzatok és kistérségi társulások, valamint ezek intézményeinek megbízásából. Egyebek mellett olyan meghatározó szombathelyi infrastrukturális fejlesztésekben is jelentős szerepe volt, mint a Történelmi Témapark, az Iseum, a Csaba utcai felüljáró és a Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogatóközpont kialakítása.

A Phare CBC, Interreg, Európai Területi Együttműködés, illetve a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében több nemzetközi fejlesztésnek is menedzsere és aktív részese volt.

A fejlesztéspolitikai tervezési folyamatokba is rendszeresen bekapcsolódott, közreműködött Vas Megye Területfejlesztési Programja, Szombathely Településfejlesztési Programja, illetve a város turizmusfejlesztési koncepciójának kidolgozásában is.

Jelenleg a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. projektvezetője, a TOP és TOP Plusz programok végrehajtási szakmai vezetője, emellett különböző projektek irányításának részese.

Munkabírása végtelen, nem létezik számára megoldhatatlan probléma, munkáját kimagasló felelősséggel és hivatástudattal, alázattal végzi. A város minden fejlesztési feladat kapcsán számíthat rá, folyamatosan azért dolgozik, hogy minél több sikeres projekt megvalósulhasson, ezzel elősegítve Szombathely fejlődését.

"Hefele-díj”

"Hefele-díj” adományozható annak a személynek, aki a városfejlesztés és városépítés területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő munkát végzett és ezzel közmegbecsülésre tett szert. A díjat évente egy személy kaphatja.

A Hefele-díj kitüntetettje:

Czeiner Gábor

Czeiner Gábor Kaposváron született. A Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán diplomadíjasként végzett.

1964-től Szombathelyen a Vasitervnél dolgozott, rövid időn belül irányító tervezőként. Építésztervezői tevékenysége során lakó-, ipari-, oktatási-, egészségügyi épületek terveit készítette. 1982-től településtervezéssel is foglalkozott. 1974 óta tagja a Magyar Építőművészek Szövetségének, 15 évig tagja volt a Vas Megyei Műemlékvédelmi Bizottságnak is. 1988-tól a Pelikán, majd 1995-től a Kontúr 10 tervezőiroda tagja volt nyugdíjazásáig.

Tevékenysége során Szentgotthárd 13 általa tervezett és felépült különböző funkciójú épülettel lett gazdagabb. Részt vett a „Magtártemplom” hasznosítására kiírt helyi tervpályázaton.

Szentgotthárd város vezetése 1987-ben felkérte mellékfoglalkozású főépítészi tevékenység ellátására, amelyet 30 éven át folytatott. Részt vett a város Általános Rendezési Tervének felülvizsgálatában, majd ezt követően a városközpont Részletes Rendezési Tervének készítésében.

2000-ben elkészítette Szentgotthárd városképvédelme szöveges és fotózott anyagát. A szokásos főépítészi feladatokon túl a közeljövő jelentős városrehabilitációs és műemlékvédelmi feladatának, a volt kaszagyári terület újrahasznosításának előkészítésében is részt vett.

Tagja volt a kamarai építész szakmai lap szerkesztőségének, a fotózáson túl rendszeresen cikkeket írt.

„Horváth Boldizsár-díj”



A „Horváth Boldizsár-díj” annak a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló személynek adományozható, aki a közigazgatás területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő és példamutató szakmai munkát végzett és ezzel közmegbecsülést szerzett. A díj két fokozatban adományozható.

A Horváth Boldizsár-díj I. fokozatának díjazottja:

Kalmár Ervin

Kalmár Ervin az érettségit követően az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán szerzett mélyépítő üzemmérnöki diplomát.

1986 és 1989 között a Vas Megyei Víz- és Csatornamű Vállatnál, 1989-től egy évtizeden keresztül a Vas Megyei Autóközlekedési Tanintézetnél dolgozott.

1999-ben kezdett a Polgármesteri Hivatalban dolgozni, mint forgalomtechnikai ügyintéző. Ezt követően közlekedési ügyintézői feladatokat látott el, majd a Kommunális és Környezetvédelmi Iroda Közlekedési Csoport csoportvezetője, később irodavezető-helyettes lett. Nagy szakmai hozzáértéssel végzett munkája elismeréseként 2007-ben a hivatal vezetője szakmai tanácsadói címet adományozott számára. 2013-ban az akkori irodavezető nyugdíjazását követően természetes volt, hogy több éves gyakorlati tapasztalata, tudatos felelősségvállalása és a csapatmunkában való irányító szerepe alkalmassá teszi arra, hogy őt nevezzék ki a Kommunális és Környezetvédelmi Iroda vezetőjének. 2019-től vezeti a Városüzemeltetési Osztályt, ahol a közlekedési, beruházási, városüzemeltetési és közbeszerzési ügyek koordinálásáért, irányításáért felel.

2012-ben a Polgármesteri Hivatal által adományozott, „Az év köztisztviselője-díjban részesült. A 2013-as nagy dunai árvíz elleni védekezés során végzett tevékenysége elismeréseként a honvédelmi miniszter az „Árvízvédelemért” Szolgálati Jelet adományozta részére.

Kalmár Ervint mindig a rendkívül magas színvonalú, a közösségért, a városért végzett munka jellemezte. Csendes, de szakmai kérdésekben kikezdhetetlen tekintéllyel rendelkező ember, aki mindenkinek mindig rendelkezésére áll. Fejből ismeri Szombathely valamennyi utcáját, annak minden közlekedési, üzemeltetési problémáját. Közvetlen munkatársaival mindig megtalálja a megfelelő hangot. Szakmai körökben elismert szakember, a társhatóságokkal való együttműködése példaértékű.

A korábbi kispályás foci és tenisz helyét egyre inkább átveszi életében a baráti körben játszott komoly kártyacsata, de néha még előkerül a sokszáz kilométert látott kerékpár is.

A Horváth Boldizsár-díj II. fokozatának díjazottjai:

Pásti Zsuzsanna

és

Filó László

Pásti Zsuzsanna a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban érettségizett, majd a Magyar Vagon- és Gépgyár RÁBA Futóműgyár szombathelyi kirendeltségén kezdett el dolgozni. Mivel mindig fontos volt számára látókörének szélesítése, tudásának bővítése, 1989-ben jelentkezett a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola művelődésszervező szakára, ahol diplomát, és ezen belül szociális szervező szakirányú képesítést szerzett. A Polgármesteri Hivatalban 1992-ben szociális ügyintéző kezdett el dolgozni. 1996-ban az Államigazgatási Főiskolán szociálpolitikai szakigazgatás-szervezői oklevelet szerzett. Szociális érzékenységével, empátiájával, ügyfélbarát hatósági munkájával kiemelkedő megbecsültséget szerzett.

2007-től kulturális ügyintézőként dolgozott. Ezen időszakban tevékenyen vett részt a Weöres Sándor Színház megalakulásával, a felújított Isis-szentély intézményi betagozódásával összefüggő szervezési feladatokban, valamint a város által elnyert „Kultúra Magyar Városa” cím 2008. évi pályázati munkáiban. 2015 óta köznevelési és óvodai ügyintéző munkakört tölt be. Nevéhez fűződik az önkormányzati óvódák vezetői számára megtartott csapatépítő tréningek megszervezése és megtartása. Munkatársaival először 2017-ben szervezett Óvodai Szakmai Napot a város valamennyi óvodapedagógusa számára. Bekapcsolódott az „Aktív Időskor Szombathelyen” program szervezésébe is. A három merőben eltérő szakterületen egyaránt hozzáértően és eredményesen, lelkiismeretesen, nagy odaadással dolgozik. Nagy segítségére volt ebben a mediátori és meseterápiás tanfolyamok elvégzése is. A Szombathelyi Soroptimist International Club alapító tagja, 2020-2022 között elnöke. Szabadidejében a karéneklésnek hódol, a Szentháromság Vegyeskar és az Erkel Kórus alt szólamát erősíti. Nemrégiben vonult nyugdíjba, amely meghozta, a számára oly kedves nagyszülői szerep kiteljesedését, több időt tölthet két imádott gyermekével és iker unokáival.

Filó László azt követően, hogy autószerelőként végzett, 1980-ban a MÁV Osztószertárfőnökségen helyezkedett el, mint karbantartó, gépjárművezető. Feladata volt a szertárfőnökség épületének és gépjárműveinek karbantartása.

1984 végén a Vas Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál dolgozott gépjárművezetőként, ahol személy- és eszközszállítási feladatokat látott el.

1985. július 15-től mind a mai napig a Polgármesteri Hivatal gépjárművezetője. Az önkormányzatok létrejöttét követően a mai napig az éppen tisztségben lévő polgármester mellett végezte, végzi munkáját. E munka természetes velejárójaként kollégáival együtt feladata a hivatali gépjárművek műszaki állapotának figyelemmel kísérése, az üzemeltetéssel kapcsolatos ügyintézés, az elszámolások elkészítése, de részt vesz más hivatali feladatokban is.

Legendás hírű nyugalma és higgadtsága, amivel nem egyszer rázós helyzeteket oldott meg.

A végtelenségig pontos, precíz, aki olyan komolyan veszi munkáját és az azzal járó felelősséget, diszkréciót, hogy eddig valamennyi polgármester őt választotta gépkocsivezetőjének.

Balestmentes közlekedésért 1995-ben, 2000-ben, 2005-ben, 2010-ben is elismerésben részesült, 2016-ban átvehette az 1.250.000 km balesetmentes közlekedésért járó emléklapot.

Kedves, közvetlen, mosolygós személyisége nélkül, szinte már elképzelhetetlen a Polgármesteri Hivatal. Kevés emberre mondható el, rá azonban biztosan: „Lacit mindenki szereti!”

„Szombathely Közbiztonságáért-díj”

A „Szombathely Közbiztonságáért-díj” adományozható a város működési területén lévő rendvédelmi szerv azon hivatásos állományú dolgozójának, köztisztviselőjének és közalkalmazottjának, illetve a polgárőrség azon tagjának, aki a közrend, a közbiztonság védelme és megszilárdítása, valamint a megelőzés területén tartósan kiemelkedő szakmai munkát végzett.

Szombathely Közbiztonságáért-díj kitüntetettje:

Németh Kálmán Zsolt

Németh Kálmán Zsolt rendőr alezredes 1993-tól teljesít hivatásos rendőri szolgálatot a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság állományában. Pályafutását ellenőrző járőrként kezdte, majd 1997-ben a Szombathelyi Rendőrkapitányságra helyezték át, ahol a Közlekedésrendészeti Osztályon látta el feladatait helyszínelő és balesetvizsgálói beosztásban. Ezt követően bő egy éven át a Szombathelyi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának Vizsgálati Alosztályán teljesített szolgálatot.

A Rendőrtiszti Főiskola felsőfokú rendőrszervező szakán 2001-ben végzett, ezt követően rendőrhadnaggyá nevezték ki, és a Vizsgálati Alosztályon előbb megbízott, majd kinevezett fővizsgáló beosztásba került.

2004-től a Szombathelyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya Őr- és Járőrszolgálati Alosztályának megbízott alosztályvezető-helyettese, majd megbízott alosztályvezetője lett.

2006-ban és 2007-ben kinevezett alosztályvezetőként irányította az alosztály munkáját.

2008-tól a Szombathelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya Bűnügyi Készenléti Alosztályának alosztályvezetője.

Németh Kálmán rendőr alezredes szolgálati feladatait hosszú ideje maximális alapossággal, magas színvonalon, rendkívüli fegyelemmel látja el. Az alosztály szerteágazó feladatainak koordinálása, a munkavégzés megszervezése, az állomány szakmai és emberi felkészítése terén komoly szakmai és emberi támogatást nyújt, egyúttal helyettesíti távollétében a bűnügyi osztályvezetőt.

Elméleti és gyakorlati tudása kiemelkedő. A szolgálati feladatokhoz való rugalmas alkalmazkodása, komplex gondolkodása példaértékű, a megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazásában kiemelkedően teljesít. Konfliktuskezelő készsége és döntési képessége alapján is kiválóan alkalmas az alosztályvezetői feladatok ellátására. Az általa irányított alosztály jelentős részt vállal a Rendőrkapitányság eredményességének javításában.

Németh Kálmán nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Szombathely élhető, stabil közbiztonsággal büszkélkedő megyeszékhelye lehessen Vas Vármegyének.

„Ifjúságért-díj”

Az „Ifjúságért-díj” annak a személynek adományozható, aki kiemelkedő munkájával segítette a város ifjúságnevelési, ifjúság- védelmi feladatainak ellátását. A díjat évente egy személy kaphatja.

Ifjúságért-díj kitüntetettje:

Tóth Balázs

Tóth Balázs Szombathelyen született. Pályáját számlaügyintézőként kezdte a NAV Vas Megyei Igazgatóságánál 1998-ban. Valószínűleg már ekkor tudta, hogy nem ez lesz az ő területe, hisz beiratkozott a Pécsi Tudományegyetem szociális munka szakára, amelyet kitűnő minősítéssel végzett el. A tanulás mellett diákként aktívan részt vett a Máltai Szeretetszolgálat munkájában, csellengő fiataloknak nyújtott segítséget, valamint büntetés-végrehajtási intézetekben tartott csoportfoglalkozásokat fiataloknak, segítve ezzel a társadalmi visszailleszkedésüket. Diplomamunkájának témája a fiatalok kábítószerhasználati szokásainak vizsgálata volt. 2007-ben már a Pécsi Tudományegyetem Szombathelyi Képzési Központjában dolgozott, mint tanársegéd, ekkor végezte el a szociálpolitika mesterszakot jeles eredménnyel. 2009-ben megvédett diplomamunkájában is a függőségek kerültek a fókuszba, itt már az önsegítő csoportokat vizsgálta. Később képzési igazgatóhelyettesnek nevezték ki. 2016-ban kezdte meg munkáját Szombathely MJV Polgármesteri Hivatalában, kezdetben mint pályázati ügyintéző, majd szociálpolitikai ügyintéző. A hivatalos feladatai mellett társadalmi szerepvállalása is kiemelkedő. Óraadó oktatóként az ELTE és a PTE szombathelyi képzési központjaiban adja át tudását a jövő fiatal szakembereinek. Tóth Balázs a Tíz Lépcső Alapítvány munkatársaként 2009 óta segíti a nehéz sorsú fiatalokat az útkeresésben. Saját szabadidejét feláldozva kábítószerhasználó és problémás fiataloknak nyújt egyéni tanácsadást, valamint pszichiátriai és szenvedély-betegeknek csoportfoglalkozásokat. Általános és középiskolákban, valamint gyermekotthonokban felvilágosító előadásokat tart a kábítószerek veszélyeiről. Munkájának elismeréseként 2021-ben Szombathely MJV Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának társelnökévé választották, mely pozíciót immár harmadik éve tölti be. Precíz munkavégzés jellemzi, nyitott, elfogadó személyiség, aki szívesen segít másoknak. Szereti magát kipróbálni új területeken. A sport területén is kiemelkedő a hozzáállása, hiszen átlag feletti teljesítményre képes a kerékpározásban, megmutatva ezzel fiataloknak, hogy a problémákra nem a szerhasználat a megoldás.

”Az Év Civil Szervezete-díj”

”Az Év Civil Szervezete-díj” adományozható annak a szombathelyi székhelyű egyesületnek, vagy alapítványnak, amely legalább 5 éven keresztül aktívan, eredményesen működött Szombathely városában, és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával való együttműködése, önkéntességben való részvétele kiemelkedő.

Civil díj kitüntetettjei:

Savaria Legio Egyesület

és a

Capella Savaria Egyesület

A Savaria Legio Hagyománykutató, Hagyományőrző és Ismeretterjesztő Egyesület 1999-ben alakult azzal a céllal, hogy feltárja és közkinccsé tegye Szombathely–Savaria római kori emlékeit.

Ezen célok eléréséhez egy különös módszert választottak – római katonákká válva elevenítik meg a történelem e dicsőséges korszakát. Mai mesterek által, eredeti régészeti leletek és ábrázolások alapján, korhű módon elkészített viseletben, fegyverzetben és használati tárgyakkal felszerelve igyekeznek bemutatni a világ első hivatásos hadseregét, felidézve a XV. Apollinaris Legio katonáinak és Savaria egykori polgárainak hétköznapjait és ünnepeit.

Az egyesület közel 25 legionárius fegyverzetével és felszerelésével rendelkezik, ami nagyobb katonai alegység megjelenítésére, látványos alakzatok és formációk bemutatására is lehetőséget ad. Amikor szöges saruikat, vagy veretekkel díszített fegyveröveiket magukra öltik, Szombathely múltjának egy szeletét keltik életre, és a várost teremtő „alapító atyák” emléke előtt is tisztelegnek. Teszik ezt határon belül és Európa számos országában, öregbítve ezzel Szombathely hírnevét.

A Savaria Legio aktív közösségi életet él, nélkülük szinte elképzelhetetlen a 2000 óta megrendezésre kerülő Savaria Történelmi Karnevál, elévülhetetlen érdemeket szereztek az újkori Savaria Karnevál létrehozásában.

Rendszeresen tartanak interaktív történelemórát alap- és középfokú oktatási intézmények diákjai számára, akik így testközelből ismerkedhetnek meg a római katonák felszereléseivel.

Az egyesület a MIRA Orient Art Kulturális és Jóléti Alapítvánnyal együttműködve társszervezőként rendezi meg az „ORIENT-Tál Jótékonysági Bál” elnevezésű rendezvényt, ahol a bevétellel az Aranyhíd Gyógypedagógiai, Konduktív Módszertani Intézmény diákjainak képzését, fejlesztését támogatják.

A 2004 szeptemberében bemutatott Argo című film elején a római kori csatajelenetben a Savaria Legio katonái láthatóak, de az egyesület szerepet vállalt a Szent Márton életéről készült hazai rendezésű film elkészítésében is.

A Savaria Légió 2024-ben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Céljuk, hogy töretlen lelkesedéssel, megfiatalodott tagsággal tovább haladjanak az alapító tagok és a „veteránok” által kijelölt úton.

A Capella Savaria a legrégebbi, korhű hangszereken játszó kamarazenekar Magyarországon. 1981-ben alakult, újító törekvései nagy feltűnést keltettek a zenei életben.

Az Egyesület célja, hogy a régebbi korok zenéinek korhű megszólaltatása révén ápolja a zenei hagyományokat, ehhez kapcsolódóan támogassa és kibontakoztassa a zenei előadó-művészeti tevékenységet. Teszi ezt az azonos néven megalakult zenekar által.

Céljuk a barokk és a klasszikus zene korhű előadása, felhasználva a kor dokumentumait. Az együttest Németh Pál alapította. 1992-től Kalló Zsolt az együttes koncertmestere, 1999-től művészeti vezetője is. Hangszereik XVIII. századi mesterek eredeti munkái vagy ezek másolatai. Előadásukban kamara és zenekari darabok, operák, oratórikus művek hallhatók. Több mint 90 hanglemezük készült, melyek közül öt elnyerte az „Év hanglemeze” díjat. Felvételeiket számos hanglemezgyártó kiadta, amelyek több mint kétharmada világelső felvétel, ezért ezek zenetörténeti jelentőségét nemzetközi szinten is elismerik. Opera- és passiósorozatuk világhírű karmestere, Nicholas McGegan (az együttes Első Vendégkarmestere) 21 lemezfelvételt készített a Capella Savariával.

Számtalan hangversenyük volt 22 európai országban, Észak- és Dél-Amerikában, valamint Izraelben, de a magyar fesztiváloknak is gyakori résztvevői.

A zenekart 1991-ben Liszt-díjjal tüntették ki. 2006-ban – a zenekar fennállásának 25 éves évfordulóján – a Prima Primissima szakmai és közönségdíjat is a Capella Savariának ítélték Vas megyében.

A város művészeti életében végzett kiemelkedő munkájáért, Szombathely város hírnevének gyarapításáért 2017-ben Weöres Sándor-díjjal ismerték el a zenekar tevékenységét.

A kanadai Opus Magazine így ír róluk: „Európa egyik legjobb zenekara”.

„Tóth Géza-díj”

„Tóth Géza-díj” adományozható annak a személynek, aki a szombathelyi versenysport, élsport területén több éven át tartó kiemelkedő tevékenységet végzett. A díjat évente legfeljebb egy személy kaphatja.

A Tóth Géza -díj kitüntetettje:

Antalovits Ferenc

Antalovits Ferenc Csepregen született. A Szombathelyi Haladás VSE versenyzőjeként lett világszerte ismert, s egyben elismert súlyemelő. Sportolói és edzői pályafutása során mindvégig a Szombathelyi Haladás tagja volt. Versenyzőként két alkalommal képviselte a magyar színeket olimpián: 1976-ban Montrealban, négy évvel később, 1980-ban pedig a moszkvai olimpián. 1978-ban a gattysburgi vb-n félnehézsúlyban bronzérmet szerzett. 1979-ben Alexandriában megnyerte az Afrika-bajnokságot. Pályafutása során kétszer szerzett Európa-bajnoki bronzérmet, de négy világbajnoki bronz is fűződik a nevéhez. A magyar bajnoki címet kétszer hódította el. A későbbiekben edzőként is remekelt, az ő tanítványa volt Márkus Erzsébet, aki a 2000-es sydney-i olimpián ezüstérmet szerzett, de ő volt a nevelőedzője Krutzler Eszternek is, aki négy évvel később Athénban szintén ezüstérmet szerzett. Kétszeres világbajnok edző: Dankó Ilona 1996-ban, Márkus Erzsébet 1999-ben nyert világbajnokságot tanítványaként.

A mai napig nagyra becsült tagja a szombathelyi súlyemelő közösségnek. A sport iránti elkötelezettségéért, a versenysport területén végzett tevékenységéért a szombathelyi sporttársadalom örökké hálás lesz. 2016. évi nyugdíjba vonulása óta családjának él. Antalovits Ferencet pályafutása és edzői karrierje során többször is kitüntették. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1998-ban Pünkösthy Csaba-díj elismerésben részesítette. 2007-ben a Magyar Súlyemelő Szövetség Az Év Edzője címmel tüntette ki. 2000-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével jutalmazták a Parlamentben, 2010-ben pedig az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Sportért Díj III. fokozatát adományozta számára. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-ben Szombathely Sportjáért Életműdíjban részesítette. A Vas Megyei Prima Primissima közönségdíját 2013-ban vehette át. Edzői munkáját 2015-ben a Magyar Edzők Társasága életműdíjjal ismerte el.

A díjazottak további névsora IDE kattintva érhető el >>