A felújítás költsége közel 21 millió forint lesz, az önkormányzat mintegy 4 millió forint önerőt biztosít a megvalósításhoz. A régóta várt fejlesztés során a nézőtér szellőző- és légtechnikarendszere újul meg. Kicserélik a meglévő léghevítő és -elszívó berendezéseket, új közvetítőközeges hővisszanyerővel ellátott berendezéseket és a befúváshoz légnedvesítőt építenek be, cserélik a szükséges légcsatornákat úgy, hogy az egész új rendszert egyedi automatika vezérli majd. A beruházással energiatakarékosabbá válik az épület üzemeltetése is. A vállalkozási szerződést Huszár Gábor polgármester és a kivitelező cég ügyvezetője, Petrovics Ádám írták alá, a befejezési határidőt a 2024. március 31-i nappal rögzítették. A projekt részeként beszereznek egy új, nagy formátumú állványos nyomtatót is, amely a Pannon Kapu Kulturális Egyesület rendezvényszervezési munkáját segíti a jövőben.