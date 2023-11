1973. november 7-én nevezték el a lakótelepet Joskar-Oláról - erre már Kelemen Krisztián önkormányzati képviselő emlékeztetett. - A névadás akkor a tisztelet, a béke, a szeretet jeleként valósult meg a két város között. Az új név által identitást is kapott az itt élő közösség. Az elmúlt 50 évben ez a városrész szerves része lett a város társadalmi, gazdasági és politikai életének. Mindig egy összetartó, aktív közösség élt itt, és él a mai napig, akiknek köszönhető, hogy ez a városrész nem csak egy hely, hanem egy otthon is - mondta beszédében Kelemen Krisztián. Szólt a programokról is, így a minden évben többezer embert megmozgató Joskar-Ola Napokat is megemlítette.

Az ünnepség végén koszorút helyezett el Nemény András és Kelemen Krisztián az 1973-ban állított emléktáblánál, majd a közeli horvát iskolában folytatódott az ünnepség, ahol a Joskar-Ola lakótelep új logóját is bemutatták.