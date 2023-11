Déri Viktória huszonöt éve dolgozik az egészségügyi pályán, húsz éve körzete Szombathely keleti városrésze és Zanat. Tavaly Semmelweis-díjjal ismerte el a tevékenységét a város önkormányzata. Hivatásának részeként babamaszszázzsal is foglalkozik. 2006 decemberében, tizenhét éve Budapesten végezte el a babamasszázs-oktatói képzést a Magyar Gyermekmasszázs Egyesület szervezésében, a Magyar Védőnők Egyesülete támogatásával – derül ki a vele készült, a vaol.hu oldalon meghallgató podcastadásból. A beszélgetésben nagy szeretettel emlékszik vissza az első babamasszázs-alkalmakra és a sok támogatásra, amit akkoriban is kapott: a Nyitra Utcai Általános Iskolában öt héten keresztül heti egy alkalommal találkozott öt édesanyával és öt kisbabával. Azért, hogy a csecsemők ne ijedjenek meg, az igazgató azokon a délelőttökön kikapcsolta a csengőt. A következő években a zanati közösségi házban folytatta a tanfolyamot. Jelenleg a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Irodában tart évente többször babamasszázs-tanfolyamot. – A társaság és a hangulat is fontos – mondja az alkalmakról.

– Tíz-tizenkét szülő – általában édesanya – érkezik a kisbabájával a babamaszszázs-alkalmakra a Nádasdy Ferenc utcai Egészségfejlesztési Irodába. Igaz, mostanában többször megjelennek az apukák is. Csendes, nyugodt, tiszta környezetben történik a masszázs – a szülők kényelmesen el tudnak helyezkedni a polifoamjukon és saját textilpelenkára helyezik a gyermeküket. Arra kérem őket, hogy hozzanak egy hangot nem adó játékot, a testápolásra szolgáló természetes növényi olajat, testápoló vagy fürdetőkrémet. Lámpát nem kapcsolok, hogy ne vegye el a kicsik figyelmét. A háttérben relaxáló zene szól vagy csak a babák gőgicsélését hallgatjuk – az is megnyugtató. Arra, hogy a telefonjaikat lenémítsák, szinte nem is kell kérni a szülőket, mert megteszik maguktól; ők is vágynak a nyugalomra, a csendre – mondja a védőnő a körülményekről, feltételekről. Mint kiderül, a masszázsmozdulatoknak fantázianevük van, és néha mondókákkal is színezik őket. Az egyik a „Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk” kezdetű – ezt az első találkozáskor jellemzően mindenki egy kicsit sietve énekli. Az ötödik alkalomra lelassulnak, megnyugszanak. – Azt már első alkalommal elmondom a szülőknek: a masszázs azért van külső helyszínen, a teremben, hogy a kezem mozgását, a mozdulatokat figyeljék. A csecsemők közben alhatnak, ha aludni akarnak, ehetnek, ha enni akarnak.

Ha szükséges, ha elkezdenek sírni, felvehetik, megnyugtathatják őket a szülők. Nem feltétlenül teljesül ugyanis, hogy az adott gyermek és család napirendjébe az adott alkalom épp beépíthető. Van, ahol fürdés előtt vagy után történik a masszázs, más családban olyankor, amikor a nagyobb testvér nincs otthon. A cél az, hogy miután elsajátították a tanfolyamon a mozdulatokat, otthon masszírozzanak. A védőnő felhívja a figyelmet: ideálisan a három-négy hónapos babákkal kezdhető el csoportban a babamasszázs, akiket már nem zavar, hogy más is van a látóterükben a szüleiken kívül. Egyre jobban tudják figyelni a környezetüket, és fokozatosan megszokják maguk körül a tárgyakat, embereket.– Az első alkalommal csak néhány mozdulatot tanulunk, hogy szokják a kisbabák a környezetet – negyedóránál nem maradunk hosszabban. Minden következő babamasszázst az előző órai tananyag ismétlésével kezdünk, majd ahhoz hozzáveszünk a következő testrész kényeztetéséből.

Az ötödik alkalomra érjük el azt, hogy tetőtől talpig, pontosabban talptól tetőig megmasszírozzuk a babákat. Mire jó a babamasszázs? Déri Viktória azt mondja, rengeteg pozitív élettani hatása van. Elősegíti a nyugodt elalvást. Enyhíti vagy megszüntetheti a hasfájást, a puffadást. Erősíti, támogatja a szülő-gyermek kapcsolatot. Kiegyensúlyozottabbá teszi a gyermek szervezetének működését, hiszen hat a keringésre, a légzésre, az emésztésre, az idegrendszerre. Növeli az ellenálló képességet, és nemcsak a megmasszírozott babára van jó hatással, hanem arra is, aki masszíroz – a rohanó, instant világban mindenkinek szüksége van a lelassulásra. Vasban, a kis falvakban is van lehetőségük az édesanyáknak, hogy tanfolyamot keressenek – a babamasszázs szinte mindenki számára elérhető. A védőnő arra biztatja a kismamákat, keressenek lehetőséget, érdeklődjenek, akár már a szülés előtt.