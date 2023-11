Hagyományosan a kőszegi borászok kíséretében vonultak be a terembe a jelen lévő borkirálynők, köztük a tavaly megválasztott Koltayné Szabó Hajnalka Alasz Lászlóval.

A házigazda nevében Horváthné Tóth Adrienn, majd a borkirálynő köszöntötte a vendégeket és nyitotta meg a borbált.

Izgalmas éve volt sok rendezvénnyel, mondta Hajnalka, és összefoglalta az élményeit: először a kőszegi borversenyen ölthette fel a királynői ruhát, amit a gencsapáti, csepregi és Vas megyei borverseny követett. Részt vett a farsangi és a nyári bortúrán, valamint borkóstolókon is a férjével. Képviselte a kőszegi borászokat, borbarát hölgyeket Ausztriában a nagykövetségen, illetve Németországban, Vaihingenben. A Szőlő Jövés Ünnepén és a kőszegi szüreten külföldi delegációk társaságában időzött. Részt vett a borbarát hölgyek által szervezett eseményeken: farsangon, borkorcsolyaversenyen, borpikniken, és jó társaságra talált a borbarát hölgyekben, akik szeretnek mulatni, jószívűek, segítőkészek és összetartók. Egyre otthonosabban érzi magát köztük és általuk Kőszegen is, jegyezte meg. Megígérte, hogy továbbra is támogatja a helyi borászokat, a Borbarát Hölgyek Egyesületét és Kőszeget. A borászoknak jó évjáratot, szép eredményeket, a bálozóknak jó szórakozást kívánt.